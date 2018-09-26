青農吳奇霖推番茄麵 創造農產附加價值

2018-09-26 13:24

〔記者歐素美／台中報導〕台中市農業局開辦「青年加農･賢拜傳承」計畫，逐漸開花結果！第一屆學員吳奇霖，結業後即投入農業，4年來種植小番茄、小黃瓜等溫室作物，並與製麵廠合作推出「番茄麵」，採用番茄原汁，使麵條Q彈及富有番茄的鮮甜，創造出農產品的附加價值。

青農吳奇霖，就讀農業相關科系，大學畢業從事農藥業務工作，跟農民有更多接觸，並從中發現自己一直很喜歡農業，剛好農業局開辦青年加農，他就報名與其他青年一起學習學業知識。

吳奇霖表示，青年加農計畫帶給他最大的收穫是擁有更多良師益友，因為農業是一項需要不斷學習的產業，參加青年加農計畫後，除可實際運用教科書上的知識，還多了賢拜多年經驗的教導，及與其他學員互相切磋討論的機會，讓自己在農業這條路上更加精進。

吳奇霖說，很感謝市府提供了很多資源給青農，讓青農可以放心務農，此外，農業局的「青年農民營運企劃」也帶給青農不少幫助，因透過補助降低青農初期營運的投資成本，為青農減輕許多負擔，能更心無旁鶩的發展農業。

吳奇霖在青年加農計畫結業後，初期與另外兩位學員合租一甲地，共同摸索農業世界，第二年他便透過賢拜牽線，在霧峰承租一分地的溫室，投入種植小番茄、小黃瓜等溫室作物，最近更與製麵廠合作推出「番茄麵」，使用甜度較高的玉女番茄，並採用番茄原汁，不添加一滴水，使麵條Q彈、富有番茄的鮮甜及香氣，建立自有特色，創造出農產品的附加價值。

吳奇霖喜歡從農的自由自在，他表示，走過4年，未來將持續下去，希望成為青年返鄉從農的新戰力。