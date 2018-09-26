好幸福！彰市重陽敬老禮金 今年首破1千萬元

市長邱建富（中）代表市公所特地準備3層的蛋糕為與會的長者們祝福。（記者湯世名攝）

2018-09-26 13:44

〔記者湯世名／彰化報導〕好幸福！彰化市公所今天在重陽節前夕舉辦重陽敬老系列活動記者會，邀請6對分別結婚滿60年的鑽石婚與結婚滿50年的金婚伉儷參與，今年彰化市百歲人瑞共有15位，70歲以上長者則有2萬1449位，發放總金額高達1072萬多元，也是首度突破1000萬元。

活動中還邀請彰化市長青大學國樂及國標舞兩班學員演出，一起為即將到來的九九重陽節暖身並宣傳，喜氣洋洋！今天邀請了結婚60年的鑽石婚伉儷鐘俊德、鐘石秀盆夫婦；白聰榮、白阮麗珠夫婦；林識仁、林陳詠雪夫婦及結婚50年的金婚伉儷游蒼明、游邱麗華夫婦；王德椿、王葉鳳夫婦；徐聰文、徐李秀鳳夫婦等人。

活動中，市公所貼心準備了3層高的蛋糕，市長邱建富偕同大家齊聲為這6對伉儷獻上最深的祝福，預祝他（她）們相互扶持到永久，同時也為這6對夫婦奉茶，並招待吃豬腳麵線，恭祝長者們健康快樂。

邱建富表示，為表揚結婚滿50年、60年及70年的夫婦，藉由他們一生守護且珍惜婚姻的態度及感情，為現代年輕夫妻樹立典範，市公所將分別在10月6日及10月21日辦理鑽石婚、白金婚表揚及金婚表揚活動，今年共有7對白金婚夫妻（結婚滿70年）、151對鑽石婚夫妻（結婚滿60年）、259對金婚夫妻（結婚滿50年）接受表揚。市公所也特地為15位百歲人瑞準備金鎖片，以及為本市21449位70歲以上的長者準備敬老禮金500元，總計1072萬4500元，並於10月4日起發放重陽敬老禮金，這也是重陽禮金發放以來首度突破1000萬元。藉著這個日子，期許大家能更重視敬老尊賢的觀念，讓重陽節的精神源遠流長，代代相傳。