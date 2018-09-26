不畏白血病折磨 她努力考上國家醫檢師

2018-09-26 13:34

〔記者吳俊鋒／台南報導〕中華醫事科大五專部應屆畢業生賴奕妡，國小就被診斷出罹患急性淋巴性白血病，飽受化療的痛苦，以及藥物副作用的折磨，仍奮發向上，憑藉自身的努力，通過國家醫檢師的考試，獲頒煦陽獎鼓勵。

賴奕妡原就讀醫學檢驗生物技術系五專部，畢業後繼續升學，目前在二技，生病讓她更加體會健康的重要，希望未來可以運用專業所長，幫助每位患者，盡快獲得有效的治療。

賴奕妡不畏病魔，課程學習認真，首度參加國家醫檢師考試，就順利通過，校長曾信超今天公開表揚，系上則則頒發煦陽獎狀，推崇她積極進取的精神。

小六時，賴奕妡被診斷出罹患白血病，開始長達近3年的化療，不斷進出醫院，且藥物也造成她嘔吐、掉髮，因類固醇的副作用，甚至整個人都變了模樣，身體飽受折磨。

賴奕妡並未因此埋怨，自我放棄，反而在家人的鼓勵下，以樂觀的態度面對惡疾，配合醫師的指示，完成全部的療程，目前病情穩定，但每3個月必須回診、追蹤。

在治療過程中，賴奕妡無法每天順利到校，但她比別人更加用功，不斷請教老師與同儕，將落後的課程學習補救回來。

家住屏東潮州的賴奕妡，親身經歷過白血病的折磨，對健康有更深刻的體會，國中畢業後立志就讀醫療相關的科系。

賴奕妡表示，希望畢業後能學以致用，發揮所長協助醫師為患者做出最正確的診斷，讓每位病人都能獲得有效的治療，早日重拾健康。