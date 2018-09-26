推翻過去假設說！東大暗物質研究：宇宙還能活1400億年

東京大學與日本國立天文台組成的研究小組發表研究成果，認為宇宙的壽命至少還有1400億年。（圖取自NASA）

2018-09-26 14:14

〔即時新聞／綜合報導〕宇宙有95%的空間都被暗物質與暗能量所占據，其引力與斥力決定宇宙的收縮與膨脹，但由於不與電磁力產生作用而令科學家傷透腦筋，只能用間接方法證明它的存在。而東京大學與日本國立天文台組成的研究小組於今（26）日發表研究成果，認為宇宙的壽命至少還有1400億年。

綜合日媒報導，宇宙自大霹靂後一直在膨脹，但是在60億年前，膨脹的速度卻開始由減速轉為加速，這證明了神秘「暗能量」的存在。若是暗能量的斥力或暗物質的引力過強，宇宙都將迎來滅亡。

研究團隊利用美國夏威夷島上的昴星團望遠鏡，於2014年到2016年間觀察約1千萬個銀河，以重力透鏡效應來觀察暗物質的分布情況。而根據數據與暗能量的推定值，估計有95%的機率，宇宙至少還要1400億年才會迎來終結，而且此時星雲與恆星都仍存在，宇宙也還在加速膨脹中。

另外，這次研究中觀測出的暗物質分布狀況，與愛因斯坦的廣義相對論中的宇宙模型不同，若能瞭解基本粒子「微中子」的質量與暗能量的性質，也許就能說明差異之處，但也可能是原本的宇宙模型需要修正。

而東京大學Kavli數學物理合作宇宙研究機構的機構長村山齊也表示，此次的研究只使用10%的數據，之後將會整理好剩下的資訊，將更能掌握暗物質與暗能量的分布。