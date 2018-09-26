醫病》踮腳尖走路、腳夾沙包復健 扁平足走路不跌了

豐原醫院復健科主任吳淑娟指導4歲張小弟用腳夾沙包復健，改善「扁平足」。（記者歐素美攝）

2018-09-26 13:25

〔記者歐素美／台中報導〕4歲張小弟，走路常喊累而且經常跌倒，也不像其他孩子一樣喜歡玩需要平衡或攀爬的遊戲，媽媽覺得奇怪，帶他到醫院檢查才發現罹患「扁平足」，經踮腳尖走路及用腳夾沙包等遊戲復健半年，才逐漸改善，走路也比較平穩。

張小弟的媽媽說，兒子2歲時就發現他走路很容易跌倒，走路很容易喊累，像是去爬山才走1、2步，就會跟爸爸撒嬌說要抱抱不要走了，帶他去公園玩，看到平衡木遊戲也說不要玩。

豐原醫院復健科主任吳淑娟表示，這是因為張小弟的韌帶鬆弛張力低、足弓發育不完全所致，也就是俗稱的「鴨母蹄」、「扁平足」。

吳淑娟指出，「扁平足」的成因很多，包括先天遺傳或太早學走路，甚至神經病變，都可能導致韌帶鬆弛張力低，導致足弓發育不完全。幼兒扁平足可在3歲到8歲足弓發展階段，透過運動加強肌力，像是踮腳尖走路或是用腳夾沙包，鞋子裡還可以加足弓墊，促使足弓發展得更好。

張小弟經復健老師教導以踮腳尖走路及用腳夾沙包等遊戲復健，約半年時間，腳的張力即逐漸增強，走路也比較平穩。吳淑娟指出，「扁平足」如果在發展階段積極治療復健，即可改善孩子走不穩的情況，重拾孩子的自信心。