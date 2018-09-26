澎湖縣教師節表揚大會 感恩杏壇教師默默付出

今年獲得師鐸獎的文光國中校長仰瓊宜〈左〉、石泉國小老師洪進益。（記者劉禹慶攝）

2018-09-26 13:05

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣教師節表揚大會，今日在澎湖特殊教育資源中心綜合館舉行，表揚44位資深及特殊優良教師，其中文光國中仰瓊宜校長及石泉國小洪進益老師獲得師鐸獎殊榮，澎湖縣府會雙首長縣長陳光復、議長劉陳昭玲到場祝賀。

今年澎湖教師節表揚大會，表揚服務屆滿30年8位、20年5位、10年13位資深優良教師、16位特殊優良教師、2位師鐸獎教師，計有44位國中小學、幼兒園教師獲得表揚，除了府會雙首長外，副議長陳雙全、議員陳慧玲、呂黃春金、蘇陳綉色、立委楊曜助理段湘玲、澎湖縣家長協會理事長歐中興等人也都與會分享喜悅。

獲得今年師鐸獎的文光國中校長仰瓊宜，擅長國語文教學推動，在離島服務長達15年；另一位石泉國小洪進益老師擅長數學創意教學，獨創星空STAR教學法，並將魔術、桌遊及密室脫逃融入數學殿堂，兩人得獎都是實至名歸，獲得縣長陳光復頒獎表揚，並將前往台北由總統蔡英文接見表揚。

縣長陳光復對於每一位得獎老師都表達感謝之意，並表示澎湖縣政府對於教育的重視，除了國中小學童營養午餐免費外，明年更將全面裝設國中小教室冷氣，造福澎湖學子；議長劉陳昭玲也重申「再窮也不能窮教育」，全力支持澎湖縣政府提出的教育預算，讓下一代澎湖子弟都能在舒適環境下安心學習。