蘋果紅了！ 福壽山農場10月開放民眾採果

福壽山農場的蘋果王，一棵樹上有40多種蘋果品種 。（記者歐素美攝）

2018-09-26 12:53

〔記者歐素美／台中報導〕正值梨山蘋果盛產，福壽山農場今年突破往年作法，10月份將開放民眾體驗採蘋果，每人低消只要300元，約可採2台斤蘋果；梨山賓館為吸引更多民眾走入梨山，也配合推出採蘋果專案，民眾入住梨山賓館，即可免費暢遊福壽山農場，並報名參加採蘋果行程。

梨山賓館副總經理林閔政指出，每年十月開始就是梨山的旺季，賞花已經不稀奇，到梨山可以看見一大片的蘋果園，往年福壽山農場以認養的方式讓民眾採收蘋果樹，今年首次開放給有興趣採果的民眾，報名參加採果行程，預期將吸引更多遊客上梨山。

福壽山農場種植的蘋果種類繁多，目前主要是綠色的金冠品種，農場內並重植一棵「蘋果王」，果樹上嫁接40多種品種的蘋果，果形大小不一、紅綠不同，走進園內更處處可聞蘋果香。福壽山農場今年突破以往，首次以全新的方式讓民眾開放採果，讓遊客可以親近自然，並體會農友的辛苦。

福壽山農場副場長楊正南表示，場內的蘋果將輪番開放採果，10月率先登場的是金冠與北斗兩個品種。開放採果時間以平日為主，周一到周五上午8:30~10:30及下午14:00~16:00，每人低消300元，蘋果以時價秤重計價，以目前金冠為例，每台斤約150元，遊客付300元約可採2台斤，超出部分即需以每台斤150元另外計價，活動採現場報名，因每次採的蘋果品種不同，計價方式也會跟著變動。

林閔政表示，10月下半旬開始高山上的楓紅和蜜蘋果盛產，每年都吸引數千人上山追楓紅、買蘋果，這次搭配福壽山農場的採蘋果活動，為方便遊客上山住宿和旅遊，梨山賓館特地推出十月份平日週一至週四，入住梨山賓館二天一夜雙人房一泊一食專案享3180元優惠價，再贈福壽山農場門票二張，另有三天二夜雙人房7500元專案，贈送武陵農場和福壽山農場門票，每日前五名訂房採蘋果專案的民眾，並加碼免費升等豪華房，讓民眾上山有更多選擇。 有興趣參加採蘋果專案請洽04-22653939 訂房組。