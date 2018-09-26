阿茲海默症重大突破！ 科學家找出病因及新療法

阿茲海默症研究出現重大突破。（法新社）

2018-09-26 14:33

〔即時新聞／綜合報導〕俗稱「老人痴呆症」的阿茲海默症是一種隨著時間不斷惡化的持續性神經功能障礙，患者發病後的病程及損害幾乎不可逆，最新研究報告指出，科學家已成功分析一種病原體，並發現新方法可有效阻止該病原體破壞健康的腦細胞，被形容為阿茲海默症研究上前所未有的重大突破。

近年的研究顯示，阿茲海默症成因與堆積在腦部神經元周圍的「β類澱粉樣蛋白」（ Beta-amyloid ）具有極大關聯，這種大分子蛋白質在進行錯誤堆疊時，會聚集成蛋白質斑塊，最終損害周圍的大腦組織，進而導致不可逆的神經系統損傷。科學家過往將注意力放在清除這些蛋白質斑塊，期望研發可延緩或預防病情的藥品，但最終均以失敗告終，研究人員最終才發現，當蛋白質斑塊出現時，大腦損傷已然造成，這時再用藥已於事無補。

由英國劍橋大學及瑞典的醫學專家合作進行的研究發現，在β類澱粉樣蛋白錯誤堆疊形成斑塊前，會先形成較小的團塊「低聚物（oligomers）」，而這種低聚物對周圍腦細胞毒性最大，是導致阿茲海默症最可能的元凶。

然而，由於低聚物不穩定、不斷分解及重整的特性，讓科學家開發藥物的過程受阻，對此，該團隊進一步開發出一種技術，可將蛋白質聚集過程產生的「低聚物」數量大幅下降，同時製造出相應抗體及藥物。據悉，研究人員目前已在老鼠身上進行測試，相關結果將在明年公布，屆時將考慮是否進行人體臨床試驗。