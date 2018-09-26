南橫天龍吊橋封閉4年 最快年底動工修復

建於日治時期的南橫天龍吊橋位在霧鹿峽谷上，可俯瞰霧鹿峽谷美景，卻被列為危橋封閉4年。（記者王秀亭攝）

2018-09-26 13:05

［記者王秀亭／台東報導］南橫天龍吊橋是台東縣歷史建築，多年前經結構安全鑑定為危橋，封閉迄今4年遲未修復，終於在近日露曙光，台東縣文化處長鍾青柏表示，文化部文化資產局審議通過，只要經費到位即可展開修復工作。

南橫天龍吊橋建於日治時期，位在霧鹿峽谷上，站在吊橋上俯瞰霧鹿峽谷盡收眼底，成為南橫必訪景點之一，花東縱谷國家風景區管理處2013年進行轄區觀光景點橋樑結構安全鑑定時，天龍吊橋被列危橋，海端鄉公所在2014年7月起封橋，並著手規劃修復。

海端鄉公所財建課長薛清旺表示，因吊橋為歷史建築，與縣府文化處、縱管處召開會議後，確定以古蹟修復方式處理，歷經1年多的規劃報告，再提報文化部文資局審議。

海端鄉的縣議員張全馨嵐在縣議會質詢時關心此事，文化處長鍾青柏說，兩度提報文資局文資審議委員會未過，第三次積極協調後，終於在9月16日通過，總經費2400萬元，文化部補助55%（1320萬元）、縱管處補助35%，剩餘的10%經費則由鄉公所自籌。

薛清旺說，若一切順利，預計今年底即可動工，最快明年暑假前就可重新開放天龍吊橋。