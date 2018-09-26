不受年改影響 1～8月國人出國破1100萬人次

國人出國方面，今年前8個月國人出國人次達1142萬人次，成長高達7.9％，創歷年同新高，顯示國人出國熱度不減。（資料照）

2018-09-26 12:53

〔記者蕭玗欣／台北報導〕交通部觀光局今天公布今年1到8月來台旅客與國人出國統計，今年1到8月來台旅客數達712萬人次，比去年同期微幅成長3.78%，學者分析，今年保持千萬旅客來台的數字不成問題；國人出國方面，今年前8個月國人出國人次達1142萬人次，成長高達7.9％，創歷年同新高，顯示國人出國熱度不減，幾乎不受年金改革影響。

據統計，今年8月來台旅客數達95.3萬人次，比去年同期增加4萬3871人次，成長4.82%；在個別市場部份，韓國、馬來西亞、歐洲市場都出現衰退，港澳、中國、日本、印尼、泰國市場都有小幅增加。值得注意的是，韓國市場自今年2月以後，旅客人數連續7個月下滑，1到8月約64萬人次，衰退5%左右。

越南、菲律賓來台客人數則是顯著增加，越南成長32.46%，是南向國家成長幅度最大的市場，單月旅客達4萬1968人次，超越美國躍升為來台第五大市場，菲律賓也有近3成的成長，不過相較過去幾個月單月動輒50、60%，明顯出現疲軟。業者分析，因機位供應趕不及旅客成長速度，菲律賓來台票價已出現明顯漲幅，推估是降低旅客來台意願的因素之一。

靜宜大學觀光學系副教授黃正聰指出，今年國際旅客來台要達千萬不是問題，以目前1到8月成長幅度來看，預計今年度旅客數會比去年增加約40萬人次，可望首度超越1010萬人次。黃正聰也提醒，韓國市場衰退已超過半年，除受地震影響外，台灣在花樣爺爺拍攝後，對韓國旅客來說幾乎沒有新的旅遊特點，難吸引旅客再來。

出國部份，今年1到8月國人出國人次比去年成長7.9%，顯示國人出國熱度不減，幾乎不受年金改革影響。