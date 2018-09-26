擱淺貨輪就地拆解惹議 官方暫停工化民怨

擱淺在二仁溪口的無限二號貨輪。（記者王俊忠攝）

2018-09-26 12:54

〔記者王俊忠／台南報導〕今年8月23日台南豪雨，行經台南海岸的巴拿馬籍貨輪「無限2號」遭強風吹襲、擱淺在南區二仁溪出海口，船東評估船體嚴重損壞、無法拖走，交通部航港局開會多次、同意該船就地拆解。此舉引發地方鄉親、蚵民強烈反彈會污染海岸，今上午聚眾到場抗議、要求把船拖走。

南區灣裡部落多位里長、幾10位鄉親居民到二仁溪北岸海堤抗議，南市議員盧崑福、呂維胤、蔡淑惠助理與市議員參選人林志文到場聲援。居民痛批，船就地拆解會污染海水，要當地養蚵人家怎麼辦？要求把船拖離。

航港局技正張博彥說明，對船的處理，已開過11次會議，因船體嚴重毀損、無法浮起，船東評估不得已決定就地拆解，交通部同意並要求船東做好拆除時污染防治作為。抗議鄉親對此說法無法接受，一再痛批航港局官員沒站在居民立場考量。

盧崑福、呂維胤等民代要求航港局提出貨輪無法拖走的評估報告、11次會議紀錄，第3是所有疑慮釐清前，暫時停工、不拆除船體，同時將船體周邊污染儘速清除與恢復。

張博彥與南市環保局代表同意議員們要求，並允諾本週五（28日）上午10點在南區公所邀地方民代、6位里長與船東、拆船公司代表開會協商，在週五上午開會之前，拆船作業也暫停。官方作出如此承諾後才平息抗議群眾怒火，化解一場可能的風暴。