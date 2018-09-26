全國泰雅族運動會 今天在福壽山天池點燃聖火！

第七屆全國泰雅族運動會暨傳統競技競賽，在福壽山天池點燃聖火。（記者歐素美翻攝）

2018-09-26 12:38

〔記者歐素美／台中報導〕第七屆全國泰雅族運動會暨傳統競技競賽，將於10月5、6日在台中市和平區松鶴部落舉行，和平區長林建堂今天清晨5點即帶領泰雅族運動選手，在海拔2500公尺高的福壽山農場天池前進行gaga傳統祈福儀式，並由族中5位耆老一同取出火源，點燃聖火，傳遞給7位聖火隊火炬手，象徵第七屆全國泰雅族運動會正式起跑，聖火將於3天內傳遞到全國9個原民鄉區。

林建堂表示，經祖靈指示，這次全國泰雅族運動會暨傳統競技競賽的聖火，特別從最美、最高的福壽山天池出發，也是泰雅族運動會有始以來海拔最高的聖火祈福儀式。第七屆全國泰雅族運動會有特別的意涵，因為「7」的泰雅族語是「比度」吉祥的意思，上帝造物用了6天，在第7天休息，具有「休息是為了走更長遠的路」的意義。

林建堂指出，聖火傳遞儀式，傳遞的不只是運動員的精神，更傳遞泰雅族綿延不斷的文化。泰雅族不同部落發展出的文化、民俗祭儀及狩獵活動也略有差異，希望藉由全國泰雅族運動會暨傳統競技競賽，凝聚九鄉（區）族人的情感，促進族人間的互動與交流，認識泰雅祖先的生活文化與習俗，存續並發揚泰雅族傳統勇士的精神。

第七屆全國泰雅族運動會暨傳統競技競賽，將於10月5、6日在和平區松鶴部落「和平運動公園」舉行比賽。聖火點燃後，從和平區梨山起跑，將以3天行程傳遞至和平、大同、南澳、烏來、五峰、尖石、復興、泰安、仁愛等9個原民鄉（區），9月28日再返回和平區。

今天的聖火點燃儀式，由泰雅部落5位耆老進行祈福，頭目黃誠志則擔任主祭，耆老蔡長管擔任副主祭吟唱古調，楊德福頭目進行教神禮，梨山里長黃元政及平等里長詹森也到場，共同祈求這次聖火隊行程平安，泰雅族人並準備醃肉、紅豆糯米飯、麻糬等，現場與大家分享。