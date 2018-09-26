避免疲勞駕駛 遊覽車行程、路線須經同意否則重罰50萬

2018-09-26 12:52

〔記者陳宜加／台北報導〕去年2月蝶戀花旅行社賞櫻團遊覽車翻車釀32死，成為國道史上最慘重事故，也讓「一日團」趕行程導致疲勞駕駛問題浮上檯面。為預防再生憾事，交通部修正遊覽車租賃定型化契約，未來須載明行程時間、路線與休息地點，未經買賣雙方同意不得變更，駕駛工時也須合法，否則可處3萬至50萬元，連續處罰。

消保處表示，「早出晚歸」是遊覽車駕駛常見工作型態，往往填滿整天工時與車輛行車時限，雖符合租賃雙方「最高CP值」，卻也最危險；且多數乘客不知車輛安全設施、行駛路段或停靠地點安全性，甚至不諒解主管機關稽查作為。

蝶戀花事故事隔1年半，消保處要求交通部完成修正「遊覽車租賃定型化契約應記載及不得記載事項」，加強要求遊覽車客運業者與乘客，租賃遊覽車應以行車安全為優先，避免駕駛疲勞駕駛、行駛不當路段或停靠不當地點等情形發生。

根據修法內容，未來出發時點、行程路線與休息地點應載明，且不得違反相關法令規定，也不得行駛主管機關公告禁行路段，行經「特別注意路段」也應告知乘客；簽約時應將行程、路線、休息地點載明，若未經雙方同意，不得變更。

消保處簡秘陳星宏強調，即使雙方同意變更行程，仍不得違反「勞基法」與「汽車運輸業管理規則」工時規定；另外，業者出車前應提供車輛安全資訊，並確保乘客知悉車輛安全設施使用方法，如遇主管機關稽查，駕駛與乘客應配合。

陳星宏指出，修正草案已奉行政院核定，待交通部公告即可上路，修法重點在於「車輛安全」與「駕駛員工時保障」，以及不得行駛違規路線、停靠危險地點，違者將依消保法處以3萬至50萬元罰鍰，且可按次連續處罰直至改正為止。

公路總局運輸組長劉育麟表示，現行運管規則已明確規範，遊覽車每天駕駛時間不得超過10小時、連續開車4小時必須休息30分鐘；勞基法則規定每日工時上限為12小時。今年並已要求全台1.6萬輛遊覽車裝設全球定位系統（GPS）。

他指出，GPS將能掌握駕駛手握方向盤時間，避免超時工作，交通部也要求業者定時換車，於客運轉運站配置第二名駕駛。違規業者將依公路法開罰9000至9萬元罰鍰，並吊扣車輛牌照、停止部分營業，最重將廢止汽車運輸業執照。