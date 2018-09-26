長頸鹿PK台灣藍鵲 木柵焚化廠煙囪新圖樣 10/15起i-Voting

木柵焚化廠煙囪彩繪圖案將採i-Voting方式辦理，圖為方案一「長頸鹿原圖」。（環保局提供）

2018-09-26 12:24

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市木柵焚化廠的「長頸鹿煙囪」，日前長頸鹿彩繪無預警遭環保局除去，環保局原決議換裝為「台灣藍鵲」，但不少民眾盼能重繪長頸鹿。環保局表示，自10月15日至24日展開i-Voting，共有長頸鹿、台灣藍鵲及與建築同色三種方案可選，由民眾投票決定新面貌，預計11月施作，明年2月完工。

環保局6月表示，長頸鹿彩繪因歷經24年風吹日曬雨淋，外觀斑駁龜裂，故除去彩繪，一併納入焚化廠整修計畫，並決議將北市市鳥「台灣藍鵲」、市樹「榕樹」及市花「杜鵑」等本土物種的生態意象，納入煙囪彩繪的創作元素。

但因反對意見不斷，7月6日說明會多數人要求保留原圖，也有人表達支持改圖，但有里長直指後者是環保局動員的「暗樁」，最後會議宣布煙囪圖樣異動或保留，最快在7月底定案，環保局7月30日宣布，新圖樣採i-Voting方式辦理。

環保局今天表示，i-Voting訂於10月15日上午9點至10月24日晚上12時開放網路投票，圖樣共有三選項，除了「長頸鹿原圖」、「台灣藍鵲新圖」外，還有「與建築物同色」的單一色調，將依票選最高者彩繪。

環保局說，2012年9月1日前出生且2018年7月31日前設籍北市者，都可參與投票，亦即小學以上的台北市民，就可在北市公民參與網i-Voting網站投票，參與還有機會抽中12名的捷安特自行車兌換券、24名的超商禮券1000元。

環保局表示，新圖樣預計11月施作，2019年2月完工，將成為全國首座透過i-Voting的煙囪。

相關影音