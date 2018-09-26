中颱潭美襲台前北轉 民眾開心po文：八卦山大佛發威！

中颱潭美襲台前急速北轉，民眾認為是「八卦山大佛發威！」（記者湯世名攝）

2018-09-26 11:40

〔記者湯世名／彰化報導〕大佛坐鎮！原本來勢洶洶的中度颱風潭美，氣象局原一度不排除直接撲台，不過氣象局今早發布的資料顯示，潭美由西北西方向轉北緩慢進行，不僅強度從強颱降為中颱，路徑也再往東修正，直接侵台機率不大，消息傳出，民眾紛紛稱：「護國神山再現」，甚至有人認為是「八卦山大佛發威，連颱風也不敢侵台，趕緊轉向！」

今年第24號颱風潭美，前天一度增強為強烈颱風，行經路徑從台灣東南東方持續往北修正，氣象局一度不排除有直撲台灣的機會，昨天氣象局的預報路徑持續往東修正，研判潭美未來將從台灣到琉球間海面北上通過撲日，其強度也從強烈颱風減為中度颱風。

潭美有絕大機會轉向避開襲台的消息傳出，民眾紛紛PO文大推「中央山脈護國神山再現」，還KUSO開玩笑「潭美自知虐不過護國神山，要去虐其他地方了啦！」甚至有彰化縣的民眾認為，今年至目前為止都沒有任何一個颱風直撲台灣，都是在即將要襲台之前來個大轉彎，不是北轉就是南彎，是「八卦山大佛發威，連颱風也不敢侵台，趕緊轉向！」但也有民眾認為純屬巧合，與氣壓高低才有直接關係。