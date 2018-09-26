台灣五金展10/17在台中 420家廠商拓展商機

台中市副市長張光瑤（左四）、台灣手工具工業同業公會理事長游祥鎮（右四）邀請國內外買主參觀台灣五金展。（記者張菁雅攝）

2018-09-26 11:37

〔記者張菁雅／台中報導〕「2018台灣五金展」將於10月17日至19日在台中國際展覽館展出，共有420家廠商參展，主辦單位今日舉行展前記者會，預計將吸引3萬2000名國內外買主參觀，潛在訂單金額約255億元。台灣五金展也舉辦買主採購洽談會、產業論壇、手工具新品發表會及工廠參訪行程，並透過一站式採購模式開拓商機。

「2018台灣五金展」由台中市政府指導、台灣手工具工業同業公會主辦，台中市副市長張光瑤表示，台灣一直是全球手工具產品生產製造大國，台中更是台灣五金產業的生產重鎮，五金產業、手工具工業的穩定發展，為台灣經濟帶來相當影響力，盼透過這次展覽，吸引國內外廠商參觀。

台灣手工具工業同業公會理事長游祥鎮指出，台灣五金展移師台中舉辦今年邁入第6年，展出規模年年擴大，今年參展廠商數再創新高，從去年409家增加到420家，且預約來台參觀的國際買主也大幅提升，台灣五金展已成為全球五金產業年度盛事。

台灣五金展今年規劃8大專區，包括工具暨配件、鎖類、緊固件暨扣件類、建材五金、園藝暨戶外休閒用品、汽車修護用品暨車用配件、五金機械暨廠房設備、安全防護等，也安排產業論壇、新品發表等活動，分享交流產業新訊及技術。

台灣手工具工業同業公會表示，去年台灣五金展國內外買主總計達3萬889參觀人次，今年預計吸引3萬2000名國內外買主參觀，潛在訂單金額約255億元。而台灣五金手工具產品高品質、高創新能力、高CP值，外銷世界各國，包括印度、伊朗、巴基斯坦、沙烏地阿拉伯等中東買家皆大幅成長，還有巴西、智利、阿根廷等南美國家，廣獲國際買主肯定。