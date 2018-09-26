港灣城市論壇 市長圓桌會議：為港灣城市發展找方向

港灣城市論壇上午進行市長圓桌會議（記者王榮祥攝）

2018-09-26 11:27

〔記者王榮祥／高雄報導〕第二屆全球港灣城市論壇今進入第二天議程，上午主軸包括市長圓桌論壇與青年論壇，其中市長圓桌論壇邀集各城市代表、討論港灣城市發展面臨問題與方向，相關結論將在明天閉幕時發表。

第二屆全球港灣城市論壇昨天在高雄登場，本屆有25國、65個港灣城市代表出席﹔今年論壇以「HERE & BEYOND—眼界港灣新未來」為主題，參與者比兩年前第一屆多（25國、49城），昨起以3天分組討論「新創與青創」、「會展與觀光」、「海洋新經濟」、「智慧新城市」及「永續綠環境」等五大議題。

論壇今上午分別召開市長圓桌論壇、青年論壇，由各城市代表以及青年團體，各自針對港灣城市發展面臨問題、建設方向等進行討論﹔高市代理市長許立明，前成功大學校長、現任海洋委員會主委黃煌煇均參與其中，以海洋面向導引港灣城市相關議題。

高市經濟發展局長李怡德說明，兩年前首屆港灣論壇稍微著重新南向，今年主軸則較貼近海洋，包括港灣城市、海洋污染、漁業、遊艇觀光、極端氣候等議題，都是論壇討論話題，希望透過城市代表面對面交換意見，激盪出更多對港灣城市的想像、及更具體的建設措施。