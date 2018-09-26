高鐵會員點數兌換新選擇 300點可折票價60元

2018-09-26 11:18

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台灣高鐵針對會員紅利點數，除現有500點折100元、各區間「半價兌換」及「全額兌換」3種模式外，9月28日起至12月27日將推2種新的兌換選擇，包含300點折抵60元票價、1000點折抵200元票價；適用搭乘期間從10月25日至12月27日。

高鐵會員紅利點數為每消費20元獲贈1點，個人會員帳號每日最多累積1500點，當年度累積點數，須於隔年12月31日前使用完畢，逾期點數將歸零。高鐵公司表示，原本3種兌點方案，紅利點數最少需累積至275點以上，才能雲林－彰化車票半價。為讓TGo會員更輕鬆兌換紅利點數，特別推出「兌點更輕鬆，點點都成金」活動，新增「300點折60元」、「1000點折200元」兩種方案。

高鐵會員TGo服務從去年10月26日推出以來，累積註冊申請會員數已超過73萬人，除紅利點數外，TGo會員還可享受會員生日禮、指定車次優惠、高鐵列車販售商品95折優惠、嚴選店家優惠等會員專屬好康。高鐵公司表示，加入高鐵會員TGo手續簡便，只要年滿18歲的民眾，憑身分證字號及有效電子郵件信箱，透過「高鐵會員TGo」網站或「台灣高鐵」App，填寫註冊資料並完成帳戶開通後，就能免費成為TGo會員。