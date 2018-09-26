「只要你鑽過本座下面..」大媽聖像遭掀裙惡搞！

超扯!拱天宮大媽聖像遭惡搞掀裙「只要你鑽過本座下面，本座就實現你的願望」（讀者提供）

2018-09-26 11:18

拱天宮擬提告 信眾肉搜PO圖

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕臉書粉絲專頁「你好地獄」，被不少人發現PO出一張圖片，圖片中知名的苗栗縣白沙屯拱天宮大媽聖像遭到惡搞，惡搞圖片的大媽把裙子掀起後，還被配上「只要你鑽過本座下面，本座就實現你的願望」，圖片這兩天瘋狂流傳，引發眾怒後，圖片雖已下架，仍難平民怨，揚言要肉搜惡搞人「踹共」。

拱天宮得知後也做出回應，主委洪文華痛斥使用拱天宮大媽聖像、聖顏製作輕蔑、暗示性圖檔，不只傷害信徒信仰，恐怕會造成社會對立、不安。廟方嚴正表示將委請法律顧問研擬提出訴訟，以正視聽。

洪文華說，民間信仰貴在安撫、慰藉、教化人心等，「你好地獄」擅自使用媽祖婆聖像，且後製內容極度輕蔑、不敬，刻意貶損白沙屯媽祖婆形象。

義工組織白沙屯媽祖婆網站站長駱調彬則說，民間信仰應該互相尊重，且台灣媽祖婆擁有許多虔誠信眾，宗教之間應該互相包容與尊重，而非製造對立，且以極度不恰當的方式惡搞媽祖婆，讓人遺憾。

有信眾也指出，惡搞圖片中媽祖婆拉起裙子再搭配「只要你鑽過本座下面」，也象徵製作者對女性與女權的不尊重。

「你好地獄」：鑽轎腳祈福沒經過媽祖婆同意

圖片被大幅轉載引發信眾不滿後，「你好地獄」」已經將圖片下架，並稱有著作權疑慮與抗議砍文。但仍稱圖片只是讓媽祖從被動畫（化）為主動，畢竟許多人鑽轎腳祈福，也沒經過媽祖婆同意。臉書專頁還稱，一群由人搬著的神像，看到不受歡迎的人自動繞過；是媽祖還是人的意思。

信眾：鑽轎腳是虔誠跪地 媽祖婆旨意

但有網友立刻出面怒嗆，鑽轎腳是大家虔誠跪在地上，等待媽祖婆鑾轎從上而過，一切都是媽祖婆旨意，不滿「你好地獄」說明。「你好地獄」最後在聲明中自稱，仍會製作更多有梗圖、諷刺各種亂象，不怕冒犯任何人。但此言一出，網友立刻回嗆，「不怕冒犯任何人？」那為何還要砍文？怕了嗎？

（更新11：55分）