全台最美豐源國小學生 手寫明信片謝師恩

全台最美小學豐源國小學生今天舉辦教師節活動。（記者王秀亭攝）

2018-09-26 10:40

［記者王秀亭／台東報導］再過兩天就是教師節，號稱全台最美國小的台東市豐源國小學生，今天上午在台東郵局人員的指導下，將對老師的感謝話語，書寫在明信片上寄出，盼透過手寫的溫度，表達對老師、校長的謝意。

台東郵局表示，民眾若想透過明信片感謝曾經指導過的老師，即日起至28日可至各郵局窗口免費索取教師節明信片，當場書寫後自費寄出，全縣有3000張供民眾索取。

豐源國小三至六年級學生今天一早就聚集在學校中廊上，將對老師的感謝一字一句寫在明信片上，台東郵局人員更安排小遊戲，讓小朋友們大聲說出「老師我愛你」，還幫老師搥背、按摩與奉茶，讓老師提前度過教師節。

豐源國小校長吳秀金表示，教師節沒放假，多數小朋友不太記得有教師節，甚至忘記此一節日的意義，台東郵局提出合辦活動構想時，立刻答應。

台東郵局局長游仁崑說，網路通訊軟體發達，民眾多捨信件改以網路通訊軟體聯繫感情，其實用手寫明信片、書信再加上自己的簽名，給收件者的感覺就是特別有溫度。

在台東郵局人員的安排下，小朋友特地幫老師按摩，讓老師好樂。（記者王秀亭攝）

台東郵局今天在豐源國小設置臨時郵筒，讓小朋友就近將明信片寄出。（記者王秀亭攝）

小朋友一筆一畫的寫下要給老師的悄悄話。（記者王秀亭攝）

豐源國小學生在校園中廊書寫明信片，寫下對老師的感謝話語。（記者王秀亭攝）