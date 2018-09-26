潭美颱風減弱飄向北方 專家：發布颱風警報機率低

潭美颱風原地打轉，從雲圖上可以看見其對流強度明顯減弱，強度也減為中度颱風。（中央氣象局）

2018-09-26 10:18

〔即時新聞／綜合報導〕今年第24號颱風「潭美」昨（25日）進入導引氣流微弱區域後開始打轉，緩慢向北漂移，由於附近海域能提供的熱含量被潭美耗盡，潭美強度逐漸減弱，已從強颱降為中颱，路徑也再往東修正，直接侵台機率不大。

根據最新氣象資料顯示，潭美颱風強度逐漸減弱，目前中心氣壓940百帕，中心位置在北緯20.7度、東經129度，也就是在鵝鑾鼻東南東方約856公里的海面上，七級風暴風半徑250公里，十級風暴風半徑100公里，向北緩慢飄移中，預計仍會在附近海域打轉一日，明起才會有明確的移動方向。

氣象局的預報路徑持續往東修正，潭美未來將從台灣到琉球間海面北上通過撲日，週五、六（28、29日）颱風最接近台灣，天氣風險公司分析師吳聖宇指出，如果潭美順利轉向，強度減弱、風圈縮小的話，「應該可以避開發布颱風警報的機會」。

儘管颱風本體影響台灣機率低，其外圍環流仍會為北部、東北部帶來明顯雨勢，風雨大小要視潭美和台灣距離而定，提醒民眾避免前往海邊，由於颱風的長浪加上高壓梯度東北風，海邊海上風浪甚大，危險性高，不宜從事海上活動。