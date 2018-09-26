高市左營區8百戶上午突停電 台電搶修9點復電逾700戶

高雄左營區部分社區上午疑似迴路跳電導致八百戶停電，台電搶修中（記者王榮祥攝）

2018-09-26 09:08

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市左營區靠近高雄榮總附近社區今早突然停電﹗台電緊急查詢後，初步研判是附近某處小迴路跳電、影響約839戶，但高雄榮總供電正常，目前持續追查跳電處，經過搶修，7百餘戶已於上午9點左右復電，剩餘60多戶，估計在上午11點能復電。

台電說明，停電範圍大概在自由四路、重愛路、文慈路一帶，介於高雄榮總與高鐵左營站間。（9:55更新）