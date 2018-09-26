高雄市成功國小發表美感地圖 拼出苓仔寮新風貌

2018-09-26 08:18

〔記者張忠義／高雄報導〕擁有114年歷史的苓雅區成功國小，新學期推出「游龍目井」活動課程，讓學生深耕在地文化與歷史，走讀苓雅寮的風情與樣貌，並鼓勵學生們發揮想像力與創意，設計與製作苓雅寮地圖，成為校本課程的地圖教材，再結合課堂上的拼地圖遊戲，讓小朋友一邊訓練想像力與創意的智慧能力，又能玩讀歷史，別具意義。

高雄市苓雅區過去是打狗港農漁兼具的樸實村落，原名「苓仔寮」，歷經打狗時期的點點帆船、高雄港時代的興盛起落，隨著港區的轉型和部落的老化，人們也逐漸淡忘苓雅寮的歷史背景與文化，隨著亞洲新灣區的開發，成為高雄與國際接軌的新據點。

緊鄰高雄港、擁有百年歷史背景與淬鍊的苓雅區成功國小，積極實踐「游龍目井」校本課程，在呂佳真校長帶領下，一年來透過在地美感生活地圖的繪製，讓學生深耕在地文化與歷史，同時發揮想像力與創造力，希望教育小朋友點燃苓仔寮新生命。

成功國小校長呂佳真表示，成功國小是間擁有歷史意義的百年名校，學校特地結合在地豐沛資源成功啟航國際視野，讓學生激發潛能、培養自信、提升人際互動溝通能力，這次的苓雅寮美感生活地圖課程獲得全校學生的迴響，每一個孩子繪製出自己眼中的苓寮風貌地圖，有白天的苓仔寮、夜晚的苓仔寮、雨後的苓仔寮、海風徐徐的苓仔寮，展現出多元樣貌的苓雅寮地標風情。

每一張都很有特色，學校也評選出四件代表作品，製作成「日光版」、「月光版」、「海洋風」、「彩色風」四套拼圖，將課程的產出成為另一個學習教材，並寓教於樂，讓學生在拼圖的過程中，再次喚醒對苓雅寮的在地認同與印象，深化課程學習。