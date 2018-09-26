女騎士遭酒駕男撞死全身支離破碎 肇事家屬還在遺體前冷笑...

陳姓女騎士遭酒駕郭男撞死，女騎士的弟弟指出，郭男家屬事後到遺體前討論如何賠償，竟然還態度輕佻冷笑。（資料照）

2018-09-26 08:12

〔即時新聞／綜合報導〕一名郭姓男子在23日清晨於北市基隆路酒駕肇事，造成1死2傷，郭男酒測值高達1.29毫克，訊後依法送辦。不過死者的弟弟昨日臉書社團「爆料公社」貼文指出，肇事者家屬事後到死者遺體前討論如何賠償，竟然還態度輕佻冷笑，死者弟弟悲傷地說：「我已經不知道我面對的是什麼樣的肇事者家屬了。」

在這場車禍中死亡的陳姓女騎士的弟弟貼文指出，當時姐姐被撞之後，當場沒了呼吸心跳，送醫後宣告不治，然而姐姐顱內出血、脖子頸椎、脊椎肋骨全斷、骨盆腔粉碎、氣胸、內出血、大腿20公分開放性骨折，全身上下沒有一處完整。女騎士的弟弟指出，事後肇事者家屬有來姐姐的遺體前討論該如何賠償，當時肇事者的父親詢問他們有什麼需求，回應只想要回姐姐一條命，但肇事者父親竟「態度輕佻的冷笑了好幾聲」。

女騎士弟弟提及肇事者家屬的誇張行徑，表示肇事者的哥哥說「他的弟弟酒量很好，中秋烤肉喝這樣也還好」，肇事者的女性家屬甚至還認為記者拍攝肇事者是不對的，他有屬於他自己的肖像權，「記者應體諒肇事者家屬的心情」。女騎士弟弟反問：「我們死者家屬的心情呢？我們全家人的心都碎了...碎到支離破碎如同我敬愛的姐姐一樣...」

而看到女騎士弟弟的指控，許多網友紛紛痛批肇事者及其家屬：「別人家的命不是命，你家的命最偉大就是了。」、「犯錯還敢講肖像權！！這個比人命哪個最重要，肇事者家屬沒誠心悔意，讓人家庭破碎還如此講過分的話！」、「有膽酒駕就不要躲。」、「下輩子還是要有因果報應的。」

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