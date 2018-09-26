09/26 各報重點新聞一覽

美國國防部宣布，將售我總價3.3億美元（約101億3100萬新台幣）的F-5戰機等5年份「標準航材零附件」。（圖：取自空軍司令部臉書）

2018-09-26 06:13

自由時報

川蔡上任後第2案 美宣布對台軍售101億

美國國防部國防安全合作局在美東時間二十四日宣布，將售我總價三．三億美元（約一○一億三千一百萬新台幣）的F-16、IDF經國號、F-5戰機及C-130運輸機五年份「標準航材零附件」，現已知會美國國會，一個月後將正式生效。這也是美國總統川普、我國總統蔡英文上任後，兩國達成的第二起軍售案。

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今年前7月虧損逾152億元 健保費率 3年後恐喊漲

健保總額協商會議明天登場，衛福部估計明年健保總金額將突破七千億元大關；但去年健保收支出現短絀九十八億，今年至七月缺口更達一五二．二億，健保署估算，恐怕三年後、二○二一年就需調整健保費率。

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史上最大宗》中國原料製毒 起出5噸K他命

製毒集團主嫌林其郁涉嫌自中國進口「類Ｋ他命」製毒原料，在台南市白河區與嘉義縣水上鄉交界處的偏僻棄土場設製毒工廠，日前被調查局高雄市調查處破獲，起出五公噸多的Ｋ他命成品、半成品與十公斤大麻花磚、十五公斤「合成大麻」及三十公斤氯乙基卡西酮，逮捕林姓主嫌等五人，除黃姓警衛外，其他四嫌均被收押；這批毒品黑市價值約新台幣六．七億元，製毒工廠規模及毒品數量均是國內治安史上之最，這也是首宗引進歐洲新興毒品原料「類Ｋ他命（尚未被管制）」為原料的還原製毒案。

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蘋果日報

微型塑膠吃下肚 環署首度調查 自來水44％驗出 恐累積人體內

國內飲用水爆塑膠污染危機！環保署昨公布國內首份自來水、海水、沙灘與貝類中的微型塑膠調查報告，高達44%的自來水樣本被檢出微型塑膠，平均每公升最多有6根比米粒小的纖維狀塑膠，沿海的養殖及野生貝類平均每公克也檢出0.2到5.2個微型塑膠。醫師警告，微型塑膠若累積在腸道恐造成阻塞。

強颱潭美北偏 擦邊過 恐豪雨

今年第24號強颱潭美正在鵝鑾鼻東南東方海面上，緩慢往西北移動，雖還有略微增強變胖空間，但路徑有往北偏東修正趨勢。中央氣象局預估，潭美從東部海面北上往日本機率較高，等明天太平洋高壓勢力增強，對台影響程度才較明朗，是否發布海警待觀察；估後天、大後天最接近台灣，後天起3天各地有局部大雨或豪雨發生機率，北部、東北部雨勢較明顯。

聯合報

環保署首份調查公布 自來水44%含微塑膠

海洋塑膠有多嚴重？環保署首度公布自來水、海水、沙灘砂礫與貝類中的微型塑膠調查，發現大部分樣品均檢出微型塑膠，不僅養殖、野生貝類不例外，與民眾飲用水有關的自來水廠樣本，原水檢出率為六成一，淨化後的清水也有四成四。

台幣大升值！央行去年匯損逾兆 8年來最嚴重

台幣去年大幅升值，擁有龐大外匯資產的中央銀行成為「受災戶」。彭博資訊報導，台幣對美元去年升值逾百分之七點五，創卅年來最大升幅，審計部報告指出，央行去年匯兌損失高達一兆一五六三億元，為二○一○年來最嚴重匯損。而這筆匯損金額和明年度中央政府歲出預算二兆二二○億元相比，占了超過一半。

中國時報

外籍師種大麻 警扮郵差送毒包

外籍老師涉毒！68歲加拿大籍補習班英文老師「喬治」在中市東勢區住處栽種大麻吸食，警調巧扮郵差探訪，查獲大麻植株4株、種子27顆等證物；一對上班族情侶也在租屋處種植大麻，還以水耕方式種植，遭刑事局中部打擊犯罪中心破獲，訊後均移送法辦。

僑外生入籍 須具備3條件

總統府資政陳博志憂心政府推僑外生留台數年可入籍的政策，讓一些辦不好的學校，從賣文憑變成賣身分證；國發會副主委高仙桂表示，研擬新經濟移民法草案及配套措施時，已特別留意到相關議題，草案規範僑外生留台必須具備3條件、且缺一不可，強調不是來台念書者均可留下來。