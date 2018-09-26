催生高雄首座運動中心兼滯洪池公園 鳳山三民發聲

地方爭取文中小一預定地闢為高雄首座運動中心兼滯洪池公園。（記者陳文嬋攝）

2018-09-26 00:02

〔記者陳文嬋／高雄報導〕近年來氣候異常，經常大雨成災，高雄市地方居民肯定滯洪池發揮功能，鳳山區文德里、三民區本揚里爭取文中小一預定地，結合運動中心、圖書館興建多功能滯洪池，加上寶業里滯洪池10萬噸，總計蓄水量倍增可達20萬噸，有望成為高雄首座運動中心兼滯洪池公園，改善鳳山、鳥松、三民交界處積淹水。

高雄市教育局說，文中小一預定地占地2.4公頃，原本委外經營高爾夫球場，不料業者去年7月提前解約，市府今年二度公告招租流標，可配合地方需求；水利局長韓榮華重視地方民意，近期將邀集教育局等單位辦理會勘，專業評估、研議可行性。

鳳山區文德里長謝智華說，文中小一預定地坐落鳳山、鳥松、三民交界處，周邊人口數達10萬人，且持續成長，只興建滯洪池很可惜，多功能滯洪池已是世界潮流，地方缺乏運動中心、圖書館，市府應納入整體考量，以符合地方民意需求。

民進黨議員邱俊憲說，全球氣候異常，市府建設應納入微滯洪概念，包括透水磚等積少成多，學校預定地規劃滯洪池總比閒置好，朝向運動中心、老人與小孩日托中心等，常態性服務貼近民眾生活，更發揮土地最大利用價值。

三民區本揚里長蘇永樹說，自從有了寶業里滯洪池，地方已多年不曾淹水，8月下旬豪雨，寶業里滯洪池發揮功能，雖一度造成積淹水，但雨停馬上消退，只要再蓋一座滯洪池，地方就不用擔心淹水。