超卡哇伊！桃市花卉插畫民宿 遊客化身故事主角

大嵙涵民宿運用故事畫面巧妙融入大溪的特色。（記者李容萍攝）

2018-09-25 23:10

〔記者李容萍／桃園報導〕許多民眾外出旅遊喜歡選擇富有主題特色的民宿，桃園市政府觀光旅遊局行銷休閒農業區合法民宿，邀請曾入圍國際指標性「WIA英國世界插畫獎」的立體繪本插畫家鄭星慧，以「一休區一花卉」為主題創作，結合民宿公共場域或牆面，依民宿主人的設計想法及在地特色，打造「桃園花鄉奇遇記」的互動式插畫空間佈置，讓遊客化身故事主角，提供另一種旅遊感受，凸顯各休區的花卉印象。

觀光旅遊局長楊勝評表示，鄭星慧畢業於銘傳大學數位媒體傳播系，也是英國倫敦金斯頓大學設計碩士，所出版的插畫立體書畫風偏向歐式筆觸和擅長故事類插畫，此行銷輔導經費共146萬元，已先完成4家民宿主視覺的插畫創作，另製作各休區具插畫風格的散步地圖，方便民眾規劃遊程時可以按圖索驥。

大溪月眉休閒農業區的主題花卉為茶花，「大嵙涵民宿」鄰近大溪老街，鄭星慧結合大溪老街及茶花意象，將大溪老街店家的門面採立體互動式設計，大門關上時呈現老街蜿蜒的景象，大門打開則是二面不同的故事畫面，一面是插畫主角饗用大溪豆乾，另一面是雕刻師傅正在創作；同區「微笑蒔光民宿」是老宅改建而成，走進前庭就能感受到日式庭院的清靜優雅，老闆原先經營食堂留下的燒窯，提供民宿客人DIY燒烤披薩的樂趣，畫面佈置巧妙搭配茶花、燒窯、DIY披薩、大溪陀螺等元素。

觀音蓮花園休閒農業區以蓮花著名，「ㄚ昌伯民宿」以「午茶．賞蓮．悠閒時光」為主題，結合大門外的蓮花園，將民宿庭園化身為戶外咖啡廳，營造出賞蓮喝下午茶的優閒氛圍；「康莊蓮園民宿」外有一處涼亭，插畫設計以園內大王蓮為賣點，把「蓮花池底下的天空」搬到池邊涼亭上，抬頭賞蓮之餘也能感受到一絲沁涼。

微笑蒔光民宿的畫面佈置，巧妙搭配茶花、燒窯、DIY披薩、大溪陀螺等元素。（記者李容萍攝）

ㄚ昌伯民宿將民宿庭園化身為戶外咖啡廳，營造出賞蓮喝下午茶的優閒氛圍。（記者李容萍攝）

康莊蓮園民宿以園內的大王蓮為賣點，把「蓮花池底下的天空」搬到池邊涼亭上。（記者李容萍攝）