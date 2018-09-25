在烈嶼相遇香芋！29日來小金門 挖芋吃芋玩很大

烈嶼鄉長洪成發（右二）在「芋頭寶寶」及兩名身著軍服的工作人員陪同下，手上拿著像是「砲彈」的大芋頭，宣布芋頭季29日進入活動高潮。（記者吳正庭攝）

2018-09-25 23:01

〔記者吳正庭／金門報導〕金門的芋頭為何「香、鬆、綿」？烈嶼鄉長洪成發今天親自為29日登場的「芋頭季」提前踩線，他說，這是老天爺給物產不足的小金門珍貴的禮物，歡迎觀光客見證前來！

洪成發說，小金門（烈嶼鄉）面積不到30平方公里，但種出來的芋頭不僅香、鬆、綿，還「入口即化」，有「烈嶼芋唔免哺」（不用嚼）美譽，包括前總統馬英九、前副總統蕭萬長都曾應邀「代言」。

洪成發說，「魅力烈嶼．精彩香芋」芋頭季邁入第9年，為鼓勵遊客到小金門一遊，9月15日就開始舉辦「樂遊烈嶼微旅行」計畫，以「旅遊住宿券」為一系列活動打頭陣。

烈嶼鄉公所觀光課長林建在說，即日起至11月15日，凡入境遊客（非縣籍、2歲以上）於烈嶼鄉入住合法民宿1天以上，憑「機票或小三通船票」+「身分證、護照、入境許可證或戶口名簿（擇一）」，經烈嶼鄉參與的民宿業者代為審核後，可獲鄉公所發行的200元旅遊住宿券，可直接抵用住宿費用。

29日芋頭季有芋頭王大賽、挖芋體驗、特色產品農夫市集園遊會、打卡送園遊劵、兒童節目表演、街頭藝人表演、芋頭饗宴、晚會及摸彩等活動。

林建在說，兒童節目表演由電視momo親子台海苔哥哥、櫻花姊姊及momo玩偶到場表演；晚上6點的晚會邀請藝人孫淑媚、王瑞霞、珮珮及王牌樂團帶來精彩表演。

另外，主活動日過後兩個週末（10月6日、10月13日）舉辦「遊客假日挖芋體驗」，遊客可以50元換得200元面額的體驗券；可一訪小金門勇士堡、麒麟山、沙溪堡等特色戰地景點。

烈嶼鄉長洪成發下田拔芋頭，為即將登場的芋頭季主活動日踩線。（記者吳正庭攝）

小金門沙溪堡是當地近年開發的新景點。（記者吳正庭攝）