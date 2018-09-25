解決氣候問題 唐獎得主漢森：盼大國率先課徵「碳稅」

漢森博士演講樂見眾多青年學子共同關注全球暖化議題，希望引導他們成為地球的主人。（中大提供）

2018-09-25 22:27

〔記者李容萍／桃園報導〕全球暖化氣候變遷，風災水患肆虐，為尋找人類永續生存的明天，中央大學與唐獎教育基金會25日共同主辦「唐獎第三屆大師論壇─與永續發展大師對談」，邀請全球暖化研究專家詹姆士·漢森（James E. Hansen）博士，以「全球能源、氣候與健康、建構我們的世界」為題演講。

會前，中大安排「大師座椅」揭牌儀式，邀請漢森博士入座中大校園專屬座椅，中大校園的「大師座椅」已達54個，勉勵學子能站在巨人的肩膀上，看得更高、更遠。除了漢森伉儷，與會者也括唐獎教育基金會執行長陳振川、中大校長周景揚、前校長劉兆漢、劉全生。

中大表示，漢森博士曾任美國航空暨太空總署哥達德太空研究所所長，現任美國哥倫比亞大學地球學院教授，他是全球氣候變遷研究先驅，提出全球暖化警訊的第一人，數十年來以研究、演講、抗議和興訟等多種方式，敦促政治人物採取行動，不惜成為走上街頭被捕的抗議者，他在全球暖化、氣候變遷等幾個與永續發展相關的領域都是開創者。

漢森表示，解決氣候問題，關鍵在於課徵「碳稅」，如果美國和中國率先採取行動，全世界會逐漸跟進，台灣也可成立公民氣候組織，朝此目標邁進。他打趣分享孫子的童言童語，表示如果孫子這一代遲遲未發明出「時光機」，當前又對環境的保護停滯不前，屆時他們將承受巨大的苦果。

漢森也預告即將發表新書名為「蘇菲的星球」，彷彿科學版的「蘇菲的世界」，他相信透過持續的傳達總能激發出改變，並鼓勵青年學子運用科學方法了解所處的地球，同時不忘採取行動，讓所學發揮價值。