誰是中秋幸運兒？ 大樂透百萬加碼今晚開出12組

2018-09-25 22:15

〔記者吳佳蓉／台北報導〕台灣彩券公司表示，統計今晚大樂透百萬加碼獎，共開出12組，其中11組為單注中獎，另外1組為3注均分百萬獎金。累計中秋加碼以來，已開出83組百萬加碼獎，共產生71名百萬得主，20名50萬元得主以及6名33.3萬幸運得主。

逢中秋加碼，今晚大樂透除例行開獎外，還另外增開9個獎號，依序為「 02、08、15、24、32、39、43、44、47」，民眾只要對中其中6碼就可得百萬加碼獎。

根據台彩最新公布的開獎結果，今晚百萬加碼獎則共開出12組，包括11組單注中獎，以及1組3注均分（各得獎金33.3萬元）。至於大樂透頭獎則未開出，下期頭獎保證1億元。

台彩表示，今晚售出百萬獎項的投注站共有14家，其中有4家位於宜蘭縣，為今晚最幸運的縣市，台北市、新北市則各有3家，桃園市、台中市、雲林縣、高雄市各1家。

此外，位於台北市中山區的「裕珍彩券行」和雲林縣斗六市的「大發財獎券行」在今年春節期間也曾開出百萬春節大紅包；截至今晚為止，共有11家投注站在今年春節、中秋都連莊開出百萬獎項。

台彩指出，本次中秋加碼，預計將送出100組百萬加碼獎，扣除至今已開出的83組，還有17組獎項待送出。本週五開獎的大樂透，將持續增開9個獎號，對中其中6碼就可中獎，若週五開獎後，剩餘17組尚未送出，將持續增開至全部開出為止或10月5日活動截止。