強颱潭美動向變數仍大！ 明天北、東部慎防局部大雨

各地受東北風影響，明天雨勢主要集中在北部、東部，局部地區可能升級成大雨，而中南部地區大致晴朗，但午後近山區平地仍有短暫雷陣雨。（資料照）

2018-09-25 22:37

〔即時新聞／綜合報導〕強颱「潭美」的動向依舊很曖昧，未來變數仍然相當大，不過，明天各地受東北風影響，雨量集中在北部，局部地區可能升級成大雨，中南部則大致是晴朗的天氣型態；各地的低溫趨近24度，但北部高溫可達31度，南部略顯悶熱，高溫可達33度。

據《中央氣象局》預報，明天（9月26日）依然受到吹東北風的影響，降雨集中在基隆北海岸、北部山區及宜蘭，局部地區也可能有大雨，北部平地及花東地區偶爾會有短暫陣雨；而中南部地區影響較小，容易出現晴朗的天氣型態，下午起南部近山區平地仍會出現短暫雷陣雨，不過範圍比起今天（25日）減小。

第24號強烈颱風「潭美」，今天下午2點位在鵝鑾鼻東南東方890公里的海面上，預估外圍環流將在28日、29日影響台灣北部及東半部地區，但明天依舊在導引氣流弱的區域移速較慢，而且後續動態的不確定性仍大；但今天開始在北部、東半部（含綠島、蘭嶼）沿海及恆春半島容易有長浪發生，提醒民眾海上作業或海邊活動務必當心。

溫度方面，明天清晨稍涼，各地低溫約24、25度，白天北部及東半部高溫在27至31度，而中南部仍顯悶熱，高溫約33度。

紫外線方面，明天全台的紫外線分布呈3塊，北部台北市、新北市、基隆市等3個縣市為中量級；桃竹苗與連江縣、金門縣為高量級；中南部與澎湖縣12個縣市為過量級。

氣象局提醒，達過量級與高量級地區的民眾，出門在外記得做好防曬準備，上午10點至下午2點這段時間內，盡量不要在烈日下活動。

空氣品質方面，明天（26日）因風力偏強，中部、雲嘉南及花東空品區容易有地表揚塵現象；高屏空品區位於下風區，尤其夜間及清晨風速較弱，要留意污染物累積、午後光化作用使臭氧易偏高等；雲嘉南空品區及馬祖為「橘色提醒」等級；北部、竹苗、中部、高屏、花東空品區、金門及澎湖為「普通」等級；宜蘭空品區為「良好」等級。