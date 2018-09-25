1條街開14家！彰市黃金店面慘淪夾娃娃機店

彰化市永樂街短短150公尺長路段，開了多達14家夾娃娃機店，令人咋舌。（記者湯世名攝）

2018-09-25 21:49

〔記者湯世名／彰化報導〕一條街開14家！彰化市號稱最熱鬧的永樂街商圈，沿線原本高租金的黃金店面陸續退場後，今年初以來夾娃娃機店有如雨後春筍般冒出，致使中山路至民族路間短短150公尺長的街道，至今共開了14家夾娃娃機店，亦即10多公尺就有一家，密集程度令人咋舌，引起民眾熱烈討論，有人認為永樂街可能是全彰化夾娃娃機店最密集的街道，也有人認為「開得快也倒得快，遲早跟蛋塔熱潮一樣。」

滿街開的夾娃娃機店是否泡沫化，一直是大家熱烈討論的話題，不過彰化市永樂街的夾娃娃機店，卻是一家接著一家開，取代了以往的皮件、服飾等店面。本報記者實際走訪計算，永樂街從中山路到民族路之間的短短150公尺，就開了多達14家夾娃娃機店，若再加上緊鄰永樂街街角的民生路、成功路、民族路口，夾娃娃機店更是多達近20家。

在永樂街承租2家店面做為夾娃娃機店的楊姓業者指出，永樂街這一年來之所以快速累積14家夾娃娃機店，主因也是一般行業生意不好做，不少人看上無人看管的夾娃娃機行業，既不用人事成本，他們向店家承租店面後，又可以將機台轉租給下游業者，坐收租金。

他說，以他為例，承租一家店面月租費2萬8000元，一個店面若擺放20個機台，一個機台又可以月租費4500元租給下游業者，賺到的機台出租費高於承租店面費用，他乾脆一次租2個店面，扣除租金、水電費、機台維修費，利潤還過得去。

不過，楊姓業者也坦言，永樂街的夾娃娃機店開得實在太密集，14家已到緊繃的地步，期間也有1、2家關店，後續又有人接手繼續開夾娃娃機店，是否會因此產生衝擊，還須觀察。1名下游業者則說，每個機台每月收入與租金幾乎打平，遑論賺大錢。

有民眾認為，一條街有高達14家夾娃娃機店，可能是全彰化夾娃娃機店最密集的街道，也有人認為機台放著不用人事成本，超好賺！還有人說，以往夜市型態的永樂街被夾娃娃機店攻佔，恐怕「回不去了」；但也有民眾認為恐將與蛋塔熱潮一樣，變成泡沫化產業。

彰化市長邱建富則表示樂觀說，永樂街商圈有14家夾娃娃機店進駐「並非壞事」，因為店面長期鐵捲門拉下閒置，甚為可惜，這種不同於以往的營業模式，或可讓冷颼颼的永樂街商圈帶來「轉機」。

彰化市永樂街短短150公尺長路段，開了多達14家夾娃娃機店，密集程度令人咋舌。（記者湯世名攝）

彰化市永樂街短短150公尺長路段，開了多達14家夾娃娃機店，有如雨後春筍般冒出。（記者湯世名攝）

彰化市永樂街短短150公尺長路段，開了多達14家夾娃娃機店，機台內禮品琳瑯滿目。（記者湯世名攝）

彰化市永樂街夾娃娃機，有許多機台收入都與月租金打平。（記者湯世名攝）

彰化市永樂街夾娃娃機店的機台內，禮品琳瑯滿目。（記者湯世名攝）