事隔一年半 食藥署今再預告氟派瑞在茶樹的殘留容許量

2018-09-25 21:33

〔記者吳欣恬／台北報導〕衛生福利部食品藥物管理署今（25）日預告增修訂19種農藥於農產品的156項殘留容許量，其中包括氟派瑞用於茶樹的容許量，在去年3月引發外界爭議後延宕了1年半，如今再度預告，也代表農委會和衛福部在農藥使用規範上的合作再度回到正軌。

去年3月食藥署公告一批農藥殘留容許量標準，其中農藥氟派瑞從果樹延伸使用到茶樹，引發社會擔心農藥使用浮濫疑慮，到了去年6月食藥署以行政命令撤銷此項殘留容許標準，之後食藥署更暫停訂定農藥殘留容許量標準，一度迫使防檢局將200、300個已公告的農藥使用範圍全喊卡，讓雙方多年來在農藥規範上的合作出現裂痕。

食藥署組長潘志寬指出，去年刪除預告，並不是認為氟派瑞用於茶樹上不安全，而是需要在與外界多溝通，之後陸續召開兩次專家會議，各方評估整體都認為安全性沒問題。此次再度預告，將殘留容許量自6PPM降為5PPM，也非基於安全性問題，而是根據農委會的殘留試驗報告，5PPM即有防治效果，因此考量外界對此殘留容許量的高度關注，予以略減，讓安全更無虞。潘志寬說，氟派瑞在茶樹上的使用，對農民來說確實有其必要，程序上也都沒問題，因此予以再度預告。

中興大學植物病理學系特聘教授曾德賜表示，氟派瑞屬致癌E級的殺菌劑，在茶樹上主要防治赤葉枯病，作用機制和目前茶赤葉枯病的核准用藥皆不同，是抑制病原菌的粒線體成長，讓細胞死亡，1公頃用藥量只要100公克，且一季用一次就夠，比起目前主要用在防治茶樹赤葉枯病的三唑類安全。

此次預告，食藥署也附上增修訂原因及參考依據，其中針對氟派瑞在茶樹的殘留容許標準，明白指出氟派瑞相較於其他目前核准用藥作用機制不同，可提供農民防治輪用。國內田間試驗結果，使用三氟派瑞於茶樹上到第14天，氟派瑞的殘留量0.46至3.08PPM，安全採收期訂為14天。

防檢局局長馮海東表示，對此預告非常樂見，「早一點會更好」。他指出，雙方一直都在談如何讓農藥殘留容許量的訂定程序可以更平順，過去都是依據防檢局增修訂農藥使用範圍，再由食藥署依先來後到順序逐批訂定殘留容許標準，現在為了加強對民眾風險溝通，改視資料的足夠程度而定，資料比較不完整的農藥使用範圍就會晚一點再訂定。