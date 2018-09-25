上班第1天提「驚人要求」 老闆秒給200元請他走人

一名老闆發文表示，有新進員工上班不到一小時就要求預支一個月薪水，覺得很誇張。（資料照）

2018-09-25 23:14

〔即時新聞／綜合報導〕職場上有「慣老闆」，難道也有「慣員工」？一名老闆今（25日）在臉書抱怨，有個新進員工在上班首日，上班還不到一小時就向他提出「預支一個月薪水」的要求，讓他聽完不但予以拒絕，更馬上拿出200元要該名員工立刻走人。

這名開店做生意的陳姓老闆在臉書《爆怨公社》PO文指出，店裡來了一名新進員工，但這名新員工上班第一天還不到一小時，就向他提出預支一個月的薪水的要求，讓他聽完傻眼直呼，「當我這裡是八大行業？今天馬上要預支一個月的薪水！ 你以為你是誰啊，誰曉得你的身分證影本是真的還假的！我如果真的給你了那我就悲劇了，你聰明我傻瓜！」

陳姓老闆表示，聽完該名新員工的要求當然無法接受，於是拿出200元要對方立刻走人，至於為什麼給對方200元，他則解釋，考量對方還是有來上班將近一小時，出於良心還是給對方200元請他走人。他也認為，如果對方說要日領那還可以商量，但一下子要預支月薪，這風險實在太大了。

陳姓老闆也自豪的說，自己店內薪水算是開得高，「月休6天，一個月36000， 提供兩餐」，所以拿200元要那名新員工走人後，他也馬上打給另個求職者。許多網友見狀也留言，「現在這種世風日下，真的是人心難測」、「給了大概隔天就人間蒸發了」、「處理非常好，也讓自己避免日後的麻煩」、「感覺就是來騙錢的，還好老闆精明」等支持陳姓老闆的做法。