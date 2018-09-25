寶塚「東離」下月台灣公演 謝長廷：我也好想看

下月將到台灣第三次公演的寶塚星組3名巨星，25日拜會駐日代表謝長廷。（記者林翠儀攝）

2018-09-25 20:44

〔駐日特派員林翠儀／東京25日報導〕預定10月20日起到台灣進行第3次公演的日本寶塚歌劇團，25日星組首席紅悠智露等3名巨星拜會駐日代表謝長廷。這次演出的劇碼由布袋戲「東離劍遊紀」改編而成，謝長廷表示，他看過日語配音的電視動畫，盛讚這是一部非常棒的作品，還直說他也好想看寶塚演的真人版布袋戲。

「東離劍遊紀」（簡稱東離）的原劇是台日合作下的產物。日本天王級的動漫遊戲編劇大師虚淵玄，2014年在台北動漫展首次看到「霹靂布袋戲」時大受刺激，覺得這麼精彩的東西不介紹給日本人知道實在太暴殄天物了，後來他親自編劇並邀請日本角色造型設計師設計出劇中布偶人物，之後再由台灣霹靂布袋戲完成製作，台日聯手合作的布袋戲東離2016年7月在日本首播獲得廣大的迴響。

寶塚歌劇將這齣奇幻武俠布袋戲大膽轉化為舞台劇，今年8月剛在日本正式公演，10月初就將帶去台灣與寶塚迷和東離迷們分享。寶塚為了感謝台灣民眾在東北大地震的熱情捐輸，2013年首次到台灣公演，門票幾乎是以秒殺的狀態銷售一空，2015年第二次公演也一樣反映熱烈，今年10月是寶塚第三度登台，這次加開了高雄場。

台北場時間為10月20日到28日於國家戲劇院，高雄場11月2日到5日地點在高雄文化中心。寶塚總經理村川研策表示，目前台灣場的門票已賣了九成五，高雄場也賣了八成。由於很多台灣觀眾都透過網路或直接打電話來問寶塚何時到台灣，村川透露寶塚劇組和明星們預定下月17日抵台。

謝長廷表示，寶塚之前兩次到台灣公演都非常成功也令人印象深刻，相信第三次公演一定也會大獲成功。他還透露，第一次觀看寶塚歌劇是在46年前，當時他在京都留學，因為有台灣學生在寶塚留學，第一次公演時大家去幫她加油，真是大開眼界，舞台非常豪華，節奏也很快。就任駐日代表後，也曾在東京的寶塚劇場欣賞過「凡爾賽攻瑰」。

今天到代表處拜會的寶塚明星包括星組首席紅悠智露、星組首席娘役綺咲愛里及男役禮真琴，他們也是這次台灣公演的主要演員，3名巨星一到也引起駐日代表處的小小騷動。

星組的3巨星中紅悠智露和禮真琴都曾參加第一次公演，對於台灣的美食和熱情印象深刻，紅悠智露後來還選定台灣為寫真集的外景地點，造訪了他響往已久的九份和夜市，綺咲愛里則是第一次到台灣公演，她說這次打算挑戰臭豆腐，謝長廷笑著說，旅台的日本人大概在台灣待上三、五年才敢吃，第一次訪台的人可能有點困難。

說到台灣美食，紅悠智露說這次去除了小籠包，他還想吃空心菜，禮真琴則說想吃剉冰，上次吃到芒果冰讓他畢生難忘。謝長廷也推薦了高雄的六合夜市有很多美食，至於小籠包，謝長廷建議去鼎泰豐101的分店，那裡座位多比較不用排隊，不過，寶塚製作人一說此行有39人，謝長廷馬上建議要儘早訂位。

寶塚星組巨星親切地為代表處員工簽名。（記者林翠儀攝）

即將訪台的寶塚星組首席紅悠智露（中）、星組首席娘役綺咲愛里（右）和星組男役禮真琴。（記者林翠儀攝）