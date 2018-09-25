醫病》前庭乳突不是菜花！勿過度驚慌

郭綜合醫院婦科主任朱益志提醒成年女性對菜花性病與非性病的前庭乳突要有正確認知。（記者王俊忠攝）

2018-09-25 21:05

〔記者王俊忠／台南報導〕1名23歲年輕女性因外陰陰道口有腫塊，但沒有不適感，在婦科診所卻誤診為俗稱性病「菜花」的尖型濕疣；到台南市郭綜合醫院轉診切片檢查確認是非性病的前庭乳突瘤。醫師說明，兩症狀有些類似，但仍有不同之處，前庭乳突會長在外陰前庭處、小陰唇內側、處女膜或尿道口，與長在外陰部任何處、陰道內的菜花不同，女性若察覺外陰部長有乳突狀物，可尋求專業醫師診治、勿過度驚慌。

何謂前庭乳突瘤？郭綜合醫院婦產科主任朱益志指出，這症狀簡稱前庭乳突，是1種良性腫瘤，1981年由Altmeyer首次描述此病，並認為此病是女性外陰的假性外陰尖型濕疣（又稱假性菜花），臨床常被誤認是菜花性病。上述女患者前庭乳突症狀可能還小，與菜花類似，可能造成診所醫師一時誤診。

朱益志說明，前庭乳突在臨床有幾項特徵，1是發生在外陰前庭處、小陰唇內側、2、外觀乳突狀、3、呈對稱性分布、叢狀或線狀、4、呈平滑、圓形隆起、指狀突起、6、大小約0.1公分到0.2公分、呈粉紅色、6、乳突生長很慢，不會有壓痛。

朱益志表示，前庭乳突通常沒有症狀、不會痛，多數女性是有其他症狀做檢查時才發現，20歲到40歲的年輕女性是高罹患族群，致病原因迄今仍不詳，被認為是正常組織的變異，不是疾病也不是性病，不會傳染，與性病菜花不同，一般臨床檢查可判斷，但做切片病理報告最正確，患者如無特別不適情形，是不需要治療；如做治療，可做雷射、電燒或切除，復發率不高。