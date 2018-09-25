大學生國際體驗學習 參訪殯葬業沒在怕

朝陽科大管理學院推動國際體驗學習，學生到越南、泰國、馬來西亞，參訪銀行、環保、美容、餐飲、殯葬等行業，今天舉行成果發表。（記者陳建志攝）

2018-09-25 20:57

〔記者陳建志／台中報導〕為了拓展大學生國際視野，同時響應政府新南向政策，朝陽科技大學在教育部青年發展署補助和募款下，推動學生國際體驗學習，共有58名同學到東南亞的越南、泰國、馬來西亞，進行兩週的學習體驗，參訪行業涵蓋銀行、餐飲、殯葬業等，今天舉行成果發表會，家中從事殯葬業的楊舜傑，特別到馬來西亞參訪兩家殯葬公司，對於墓園規劃彷彿公園，還有重視喪禮後的家屬關懷印象深刻，認為值得台灣殯葬業學習。

朝陽科大管理學院院長李素箱說，為了拓展學生的國際視野，近年積極鼓勵學生到國外學習，近3年來管理學院學生到國外移地學習、參訪人數超過500人，希望同學藉由國際交流打開眼界，學習到別人的優點，進而大膽逐夢、追夢、圓夢。

朝陽科大企管系老師楊文華說，為了響應政府新南向政策，在教育部青年發展署補助和自行募款下，今年規劃同學到東南亞的越南、泰國、馬來西亞3國，進行兩週的學習體驗，共有168名同學提出計畫，經評選最後有28人獲補助2.5萬元，另有30人獲補助1.5萬元，分別到銀行、美容、環保、餐飲和殯葬業進行體驗學習。

企管系大四的楊舜傑，家中從曾祖父開始就從事殯葬業，祖父、爸爸也繼承衣缽，自己從小耳濡目染，國一時就已經開始幫忙，包括幫亡者穿壽衣等流程全都會，為了瞭解國外殯葬業，這次到同學張只良參訪馬來西亞兩家殯葬公司，發現包括骨灰罈放置的地點環境都很舒適，尤其是喪禮結束後長期對於家屬關懷，以及安排心理輔導師，開設關懷家屬悲傷的課程，作法相當貼心，值得台灣學習。

另一組蔡冠權、徐愷哲、李哲翔則到馬來西亞參訪蘭卡威、吉隆坡、檳城等地的休閒旅遊業和餐飲業，尤其實地到有「沙嗲市」稱號的「加影市」著名沙嗲店，深入瞭解深受大家喜愛的沙嗲原料和作法，笑稱「參訪兩星期幾乎天天吃沙嗲，吃到後來都怕了！」覺得這次收穫良多，希望未來能鎖定台灣許多的外籍移工，和喜歡嚐鮮的台灣民眾在夜市賣沙嗲。