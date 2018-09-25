強颱潭美週五、六最近台灣 最新全球預測路徑曝光

中央氣象局表示，強颱潭美在週五、週六最接近台灣，是否發布海上颱風警報仍要再觀察。（圖擷取自中央氣象局）

2018-09-25 21:14

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，強颱潭美在週五（28日）、週六（29日）最接近台灣，目前看來北上往日本的機率較高，但仍需注意其外圍環流對北部、東北部的影響，是否發布海警還要再觀察。國家災害防救科技中心（NCDR）則統整各國預測，各國看法趨於一致，預估潭美將往琉球南方海面移動後再北轉，和昨天相比有再往北、朝東偏修正趨勢。

根據氣象局最新資料顯示，強颱「潭美」中心氣壓915百帕，今天下午2點的中心位置在北緯19.80度、東經128.80度，也就是鵝鑾鼻東南東方870公里海面上，七級風半徑250公里，十級風半徑100公里，近中心最大風速增強為每秒53公尺，移動速度幾乎是原地踏步，以每小時4公里速度，向北方移動。

美國氣象機構「AccuWeather」的高級氣象學家傑森．尼科爾斯（Jason Nicholls）今（25日）在推特中指出，潭美颱風將在週四（27日）保持幾乎靜止的狀態，接著在週四晚間導引氣流明顯後開始移動，然後在週五晚過後侵襲琉球群島，並在下週日（30日）或下週一（1日）侵襲日本。

美軍聯合颱風警報中心也持續對潭美颱風發布紅色警示；國家災害防救科技中心則統整各國預測，到下午2點為止，綜合氣象局、日本、中國氣象局、美軍等氣象單位的路徑預測，目前看法趨於一致，都認為潭美將朝琉球南方海域（宮古島）靠近，然後再北轉，而和昨天相比較，潭美的預測路徑有持續往北、向東偏的修正趨勢。