強颱潭美週五、六最近台灣 最新全球預測路徑曝光

2018-09-25 21:14

〔即時新聞/綜合報導〕中央氣象局指出,強颱潭美在週五(28日)、週六(29日)最接近台灣,目前看來北上往日本的機率較高,但仍需注意其外圍環流對北部、東北部的影響,是否發布海警還要再觀察。國家災害防救科技中心(NCDR)則統整各國預測,各國看法趨於一致,預估潭美將往琉球南方海面移動後再北轉,和昨天相比有再往北、朝東偏修正趨勢。

根據氣象局最新資料顯示,強颱「潭美」中心氣壓915百帕,今天下午2點的中心位置在北緯19.80度、東經128.80度,也就是鵝鑾鼻東南東方870公里海面上,七級風半徑250公里,十級風半徑100公里,近中心最大風速增強為每秒53公尺,移動速度幾乎是原地踏步,以每小時4公里速度,向北方移動。

美國氣象機構「AccuWeather」的高級氣象學家傑森.尼科爾斯(Jason Nicholls)今(25日)在推特中指出,潭美颱風將在週四(27日)保持幾乎靜止的狀態,接著在週四晚間導引氣流明顯後開始移動,然後在週五晚過後侵襲琉球群島,並在下週日(30日)或下週一(1日)侵襲日本。

美軍聯合颱風警報中心也持續對潭美颱風發布紅色警示;國家災害防救科技中心則統整各國預測,到下午2點為止,綜合氣象局、日本、中國氣象局、美軍等氣象單位的路徑預測,目前看法趨於一致,都認為潭美將朝琉球南方海域(宮古島)靠近,然後再北轉,而和昨天相比較,潭美的預測路徑有持續往北、向東偏的修正趨勢。

Powerful #Trami will remain nearly stationary into Thursday, then resumes a NW track late Thursday. Storm will batter the Ryukyu Islands later Friday & this weekend before striking SW mainland #Japan late Sunday or Monday. pic.twitter.com/qf5PhmxaO9