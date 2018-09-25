公共化幼園資源不足 苗縣府：兩年內增設62班

苗栗縣公立或非營利幼兒園比例低，苗縣府力拚兩年內增加62班非營利幼園班級數。（記者鄭名翔攝）

2018-09-25 22:54

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣後龍非營利幼兒園為縣內第3所非營利幼兒園，今早揭牌啟用，由後龍國小提供教室場地，育達科技大學幼保系進駐辦學。但目前縣內公立幼兒園、非營利幼園招生比例偏低，苗栗縣長徐耀昌表示，已獲教育部補助，2年內將增設62個非營利幼園班級數，盼減輕縣內家長育兒負擔。

苗栗縣學齡前幼童近2萬人，但全縣公立幼兒園及非營利幼兒園提供入學名額僅約3500人，若所有小朋友皆要爭取進入公幼及非營利幼兒園，中籤率僅約17%，許多家長抱怨，公幼名額太少，私幼學費又昂貴難以負擔。

苗縣內共有114間私立幼兒園，但每月學費動輒破萬，讓許多家長望之卻步。而由政府招標民營的非營利型幼兒園，學費由政府及家長共同負擔，每月學費約4000元，雖仍比公幼昂貴，卻也是家長列為優先選擇之一。

苗縣府教育處表示，公共化教保苦於硬體資源不足，因此無法因應市場需求，目前已獲教育部兩億元補助，積極成立非營利幼兒園，陸續於縣內多處學校增設教室，預計兩年內增62班，可多收逾千名幼童。

至於有私幼擔心屆時引發「搶生大戰」，教育處則強調，提升公幼比例之餘，也會與私幼業者協調做出區隔，使不同需求的家長皆能有所選擇。