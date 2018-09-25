基隆9月急雨 議員要求比照南部淹水放寬救助標準

基隆9月8日新西街形成水瀑奇觀。（記者盧賢秀翻攝）

2018-09-25 19:53

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市9月8日急降雨，新西街、復興路等20多處積淹水，市議員認為不能完全歸咎於天災，要求市府全面檢討排水系統，並比照南部放寬救助標準，淹水未達50公分、泡水車都給予補助。不過市長林右昌說，基隆災害救助金額是全國最高的，至於50公分是否合理，可以再討論。

基隆市9月8、9日下了近400毫米強降雨，新西街、復興路等，出現水瀑、湧泉等奇觀，有地區2天淹了5次，潭美颱風又逼近，市議員會昨檢討水患，要求市府全面檢討易淹水排水系統，防加防範。

市議員張芳麗、莊榮欽、張耿輝、鄭林清良、藍敏煌等人表示，南部823淹水未達50公分都可以補助，還有泡水車汽車補助2萬元、機車補助2000元，基隆市淹水50公分高才可補助，形同一國兩制，要求市府比照南部放寬救助標準，降低民怨。

此外，市議員林明智、秦鉦、張耿輝等人認為，基隆不少老舊排水溝只有5年防洪頻率，無法宣洩瞬間大雨，要求市府檢討規劃排水系。

林右昌說，沒有一國兩制的問題，基隆市災害救助核發標準，淹水50公分到100公分補助1萬元，100公分以上2萬元，是中央救助標準上限，有些縣市淹水50公分以上只補助5000元。今年823台南、高雄淹水多日未退，外界紛紛捐款，以捐款來補助泡水車及淹水50公分以下的災戶，50公分標準是否合理，有討論空間。

工務處長張元良表示，市府已開始測量調查全市排水溝，將重新檢討雨水下水道，打通瓶頸，並加強自救防災概念。