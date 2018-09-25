樹德科大「科舉」專題展 介紹清代32位台灣進士

「台灣進士專題展」展出大量圖文和拓片史料。（記者蘇福男攝）

2018-09-25 21:58

〔記者蘇福男／高雄報導〕科舉制度明鄭時期傳至台灣，北京孔廟明清進士題名碑林中，台灣有32位進士列名（陳永華之子陳夢球隸屬「正白旗」，不予計入），樹德科技大學圖書館即日起展出「科舉制度在台灣－台灣進士專題展」，對科舉制度文化和歷史有深入淺出的介紹。

樹德科大表示，科舉制度是中國古代人才培養和官員選拔的制度，始于隋唐、完善于宋朝、鼎盛於明清，整整存在中國社會1300年。

清廷管轄台灣後，也在台灣全面推行科舉制度，並鼓勵台灣生員到中國應考，提供額外錄取中舉人數，以資鼓勵。

該展展出大量圖文和拓片史料，內容包括科舉制度在台灣的設立和發展、北京孔廟明清進士題名碑碑林中，清代32位台灣進士的部分拓片、大小金榜和進士齒錄等史料，知名台灣進士介紹及科舉制度對台灣社會所產生的深遠影響。

例如清道光6年（1826）彰化縣人曾維楨中進士，並獲選為翰林院庶吉士，是台灣翰林中全部教育過程均在台灣的一位；澎湖人蔡廷蘭13歲赴台南府城參加道考成為秀才，有「十三遊泮、負雛鳳」之稱（「雛鳳」用來比喻優秀子弟），屢試第一，當時人稱「神童」，一生充滿傳奇。

清朝嘉義長福營參將黃清泰次子黃驤雲（1801-1840），為台灣客家首位進士、台灣「會魁」之一，黃驤雲少時被父親送到福州深造，就讀於鰲峰學院，苦讀10年未曾回過家，高雄美濃東門樓上題字「大啟文明」，即出自其手跡。

而展覽中也指出，進士碑也有刻錯的地方，例如清同治13年（1874）甲戍科中的三甲第79名蔡德芳和第200名施炳修，兩人均為彰化縣人，面碑卻錯刻為「新化縣人」。

「科舉制度在台灣－台灣進士專題展」將展至10月19日，洽詢電話07-6158000。