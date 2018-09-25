近3年亞太區滑雪客破2.38億人次 台灣地區成長3倍

渡假村集團Club Med表示，近3年亞太區滑雪旅客達2.38億人次，且市場仍持續增溫。 （Club Med提供）

2018-09-25 21:20

〔記者蕭玗欣／台北報導〕全球渡假村集團Club Med今天公布「亞太區旅客滑雪意向調查」，指出亞太區滑雪人次正在快速成長，以Club Med來說，近3年的台灣滑雪旅客成長3倍，甚至被視為滑雪淡季的3月份也有3倍的成長幅度。

據「亞太區旅客滑雪意向調查」顯示，過去3年有超過2.38億人次前往全球各地滑雪，近1年內前往滑雪勝地的旅客就佔了1.38億人次，顯示目前亞太區滑雪人次正快速增長。即便幾乎不會降雪的國家，像是台灣、香港、新加坡等對滑雪的需求也明顯增加，尤其吸引平均年齡落在38歲的千禧世代旅客，其中有7成為帶小孩度假的家庭客群。

Club Med指出，根據台灣滑雪市場現況，Club Med台灣市占率與去年相比成長幅度超過6成，近3年前往Club Med滑雪人次成長3倍，過去被視為滑雪淡季的3月份，業績也有3倍增長，由此顯示國人對於滑雪旅遊知識愈來愈成熟，也更願意選擇在淡季12月初或3月出發，較能享有優惠價。

Club Med也發現，傳統滑雪假期多數由男性旅客主導，且以滑雪運動為主，從調查數據發現，亞太區近年來以女性滑雪旅客為主導趨勢，以台灣來說，有超過6成台灣旅客希望能在滑雪假期中尋求更多樣化的冰雪假期，除了經典「滑雪」項目以外，更涵蓋「品嘗當地美食」、「與親友共度時光」以及「體驗其他雪地活動」等。