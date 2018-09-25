華航蟬聯《APEX》五星級榮譽獎

華航蟬聯《APEX》與《Concur TripIt》旅遊網聯合票選「國際航空公司評鑑」五星級最高榮譽獎。（華航提供）

2018-09-25 20:20

〔記者陳宜加／台北報導〕華航今天宣布，今年度再度榮獲《APEX》與《Concur TripIt》旅遊網聯合票選「國際航空公司評鑑」五星級最高榮譽獎。

華航自2004年起即為《APEX》會員，今年9月24日至27日於美國波士頓舉行航空研討會，邀航空相關專業人員與業者研擬未來客艙相關產品發展趨勢、技術、服務等議題，同時公布由旅客於TripIt平台票選「國際航空公司評鑑」結果，評選標準包含整體飛行體驗及客艙座椅舒適度、客艙服務、餐飲服務、機上娛樂及wifi等項目，華航從逾400家航空公司中脫穎而出。

華航表示，曾獲第128屆美國玫瑰花車國際花車首獎、蟬聯美國《Global Traveler》北亞最佳航空、《Cheers》雜誌「2018年新世代最嚮往企業TOP 20」、《OBH雜誌》國際客艙服務評鑑「豪華經濟艙最佳盥洗包」、《遠見雜誌》五星服務大獎、連續20年獲頒亞洲《讀者文摘》「信譽品牌金獎」、《Air Cargo World》2017全球航空貨運卓越服務獎、2017 TCSA台灣企業永續獎、機上雜誌《Dynasty》蟬聯美國APEX優秀出版卓越獎等。