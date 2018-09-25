誠實的人比較多！埔里良心蔬果店滿2年 農民願持續下去

2018-09-25 18:13

〔記者佟振國／南投報導〕路旁簡陋的鐵皮小鋪，卻是人性的試煉場所！南投縣埔里鎮廣成里農民游輝達，因無暇兼顧自產自銷的無毒蔬果，2年多前開了1間「良心無人蔬果店」，起初不被看好，甚至屢遭宵小光顧，但他仍堅信「誠實的人還是比較多」，如今小鋪雖無法大賺，但也不至於虧本，也期許更多良善的心成為無人蔬果店繼續營運的動力。

埔里鎮54歲農民游輝達的「良心無人蔬果店」，應是鎮內第1個無人管理的蔬果鋪，就開在廣成里永豐路旁，附近就是知名景點中台禪寺。

每天上午8、9點，游輝達就會將清早鮮採的時令蔬果拿到良心蔬果店，現有無毒栽培的絲瓜、檸檬、地瓜、敏豆、小黃瓜、百香果及部分葉菜類，逐一標好售價，介於20至100元，與市售價格差不多，一切就緒，游輝達又趕回田裡繼續忙碌，要買東西的人得自備零錢，買多少就投多少錢至錢箱，一切全憑良心。

游輝達表示，剛開店時不被看好，也曾在1個星期內連遭宵小光顧，一次把架上的蔬果全偷光，損失1、2千元，再發現行跡可疑男子又來偷拿，不得不報警逮人。

起步的不順曾令游輝達灰心想結束營運，但附近的出家師父、教師及其他顧客為他加油打氣，甚至還有人從市區專程來買無毒蔬果，讓他決定再試試看。

如今2年多過去，「良心無人蔬果店」雖無法大賺，但也不至於虧本，也讓游輝達原先堅持「誠實的人還是比較多」的想法是對的，只希望能長久開下去，繼續彰顯人性光明面。