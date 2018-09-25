潭美28日後將轉向 專家：對北部、東北部影響仍不小

潭美目前朝著台灣靠近，但預測圖指出，它在28日後會開始轉彎，並遠離台灣。（圖擷自「觀氣象看天氣」臉書）

2018-09-25 19:56

〔即時新聞／綜合報導〕強烈颱風潭美目前在琉球南方海面，向北緩慢進行，「觀氣象看天氣」今天貼出目前的颱風預測路徑圖，並表示潭美雖然海上警報機會高，雖不至於直接侵襲台灣，仍會對北部、東北部造成不小的影響。

「觀氣象看天氣」臉書粉專在今天下午貼出潭美目前的預測路徑圖，並分析潭美可能的影響。潭美目前朝著台灣靠近，但預測圖指出，28日後會開始轉彎，並遠離台灣。「觀氣象看天氣」指出，雖然潭美不至於直接侵襲，對北部、東北部的影響仍不小，而且海上警報機會高，但陸上警報機會低。

「觀氣象看天氣」也提醒，北部、東北部（尤其山區）在28到29日要留意持續性較大雨勢，目前蓄水位稍低的翡翠水庫有可能灌到飽。北部、東北部沿海陸地在28、29日也可能出現8到10級強陣風。此外，即日起至29日，東半部及北海岸的長浪會越來越大，岸邊瘋狗浪也將越來越兇猛。

而「氣象達人」彭啟明也在臉書貼出歐洲中期天氣預報中心的颱風圖，他表示，潭美的預測路徑看來更穩定了，不過還是有一些變數。潭美和過去幾天相比，明顯偏東，不過他仍提醒，北部還是會有些雨勢，外圍環流和地形引發的降雨。

彭啟明在臉書貼出歐洲中期天氣預報中心的颱風圖。（圖擷自彭啟明臉書）