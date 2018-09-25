台中花博10月11日起團體測試 將邀議員、弱勢團體參觀

2018-09-25 22:53

〔記者張菁雅／台中報導〕台中花博將於11月3日開幕，目前正在試營運階段。台中市議員陳世凱今日質詢時表示，在野黨不斷唱衰花博，建議市府邀請議員參觀花博園區，以破除抹黑謠言。副市長張光瑤則表示，9月1日至10月10日為花博園區單元測試，10月11日起是團體測試，除了邀請議員參觀，也將邀請各弱勢團體一起參與。

台中花博進入試營運階段，國民黨議員一再質疑工程進度落後，現場仍像工地。陳世凱今天時要求市府加強澄清，終止抹黑謠言，並建議市府邀請議員參觀花博，透過議員現場直播，讓民眾看到花博園區已準備就緒。

市長林佳龍表示，市府今天已發函給市議會，預計10月11日起展開團體測試，待議會選定時間之後，將邀請議員一起到花博園區。

張光瑤也說，9月1日至10月10日是花博園區單元測試，一項一項測試購票、進出閘門、參觀動線，甚至是公廁、餐廳使用情況，而各地旅遊業者也到花博園區踩線，了解如何將旅客送到園區。10月11日以後則是團體測試，議會已決定10月15日前往參觀

張光瑤指出，市府也將邀請弱勢家庭、兒少團體等一起參與，而特別邀請小朋友，除了讓他們有榮譽感，感受到市府的關懷，因為小朋友很好動，在園區跑跑跳跳過程中，市府可以了解會有哪些突發狀況、該如何因應等。