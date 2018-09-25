烏日東園大排又見魚群暴斃 里長盼抓元兇

烏日區東園大排昨天傍晚東園里長張有城又發現有大批魚屍，希望環保局揪出元兇。（記者陳建志翻攝）

2018-09-25 18:00

〔記者陳建志／台中報導〕台中烏日區東園大排今年6月底，因上游斷水加上養豬戶偷排廢水造成大量魚群暴斃，市府環保局並對違法業者開罰，沒想到24日傍晚，東園里長張有城又發現東園大排內出現大批魚屍，現場還傳來豬糞水的臭味，懷疑又有業者違法偷排，清潔隊今天獲報撈起近千公斤魚屍，市府環保局不排除又有養豬戶偷排廢水，強調將派人加強巡查。

烏日東園大排今年6月24日傍晚，東園里長張有城發現水裡有大批魚屍，通報清潔隊後，當場發現有養豬戶偷排廢水，清潔隊後來撈起超過1500公斤的死魚，環保局事後調查，確認養豬戶偷排廢水，加上上游的圳頭斷水清理雜物水流量變少，讓溶氧量驟降僅剩2.4mg/L，造成魚群因缺氧暴斃，當時已對違法業者開罰。

沒想到張有城里長昨天傍晚4點多騎車巡視里內環境，行經慶光路868巷256弄附近時，又發現東園大排裡出現大量魚屍，死魚綿延好幾百公尺，且當時河水混濁，並傳來豬糞水的味道，懷疑又有養豬業者偷排未經處理的排泄物。

烏日清潔隊長楊胤甲表示，今天獲報動員20多位清潔隊員進入大排裡撿拾魚屍，發現死魚綿延約1.5公里，撿起的魚屍重量約950公斤，因天氣炎熱現場已傳出臭味。

市府環保局稽查大隊長羅文龍則表示，今天清晨接獲里長反映，立刻派人到場採水檢驗，因距離發現魚屍已有一段時間，發現水中酸鹼值為7在正常範圍，溶氧量為4.6mg/L，雖稍低但還不至於造成大量魚群暴斃，以試紙快篩也沒有重金屬或氰化物反應，不過已將魚體送驗釐清，因現場發現水流少，基流量太低，有可能因此造成魚群擱淺暴斃，不過也不排除有養豬業者或工廠，趁著假日和黃昏排放有毒廢水，將派人在此時段加強巡查。