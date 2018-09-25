一對一免費補救教學 急徵熱心志工老師

2018-09-25 20:47

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣民雄薪傳二手書店創辦的「清寒學業低成就學生之完全免費的＜大規模一對一家教＞補救教學」，新學期邁入第八個年頭，學生數280人創新高，但9月26日就要開課，目前老師還不足50人，創辦人黃金山急得如熱鍋之蟻，呼籲熱血國立大學生與具教學熱忱退休老師共襄盛舉。

旅居台北多年的黃金山，為照顧老家年邁父母，辭職返回嘉義縣民雄鄉開設薪傳二手書店，營運期間發現許多家境清寒學生，在學校學習低成就、返家又缺乏家庭力量支撐，出現惡性循環，因而7年前自掏腰包找師資開辦一對一家教補救教學。

第一年只有10多位學生，但因絕大多數學生成績明顯進步，經口耳相傳，去年達258人，即使學生數眾多，學習進步比率逾95%，有些小朋友還因為成績突飛猛進，還被老師誤會是作弊拿好成績，委屈的淚如雨下。

由於人數多到難以負荷，黃金山新學期開始刪減偽清寒學生，想說學生數應可控制在200人左右，還因此向中正大學申請的志工大學生從100人主動減至80人，沒想到不少學生自動加入，暴增至280人時緊急喊停。

學生數不減反增，志工教師卻少了中正大學的20人，致目前仍缺少50位老師，眼看明天就要開課，黃金山到處找人解決燃眉之急。