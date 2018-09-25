搶救珊瑚大作戰 澎湖祕密花園復育成效良好

澎湖縣種苗繁殖場展示珊瑚復育成果，顯示成效良好。（記者劉禹慶攝）

2018-09-25 18:18

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕珊瑚是海洋生態重要生態敏感區，近年來因氣候突變、海水溫度上升，造成珊瑚嚴重白化，連帶影響自然生態食物鏈；澎湖縣政府種苗繁殖場早就投入珊瑚礁人工復育工作，更自行研發出「珊瑚移植磚」、「老〈加石字旁〉古〈加石字旁〉石基座」，全面復育珊瑚。

被視為海洋生態敏感區的珊瑚礁群，由於生長速度緩慢，因此澎湖縣種苗繁殖場投入許多資源，從事珊瑚礁的復育工作，並且在一些大型企業贊助下，持續擴大海域復育量能，暑假期間國內海洋大學、高雄科技大學、澎湖科技大學、嘉義大學及屏東科技大學的水產養殖系等5校實習生來到澎湖加入研究。陸續完成150塊珊瑚移植磚的製作，同時在秘密海域種下2000株珊瑚苗。

種苗繁殖場場長陳銓汶表示，珊瑚可以無性繁殖，經過研究重複試驗的結果，現在採用的珊瑚移植磚是三角錐形，可以剪取珊瑚分枝固定於培育板上面，由於三角錐形讓珊瑚移植磚減少泥沙附著，移植後的珊瑚也兼具造礁作用與聚魚效果，同時經過數次颱風來襲並無造成破壞的情形，未來可望投入更多資源在海底植樹，讓澎湖海洋更加美麗豐富。

由於澎湖縣政府種苗繁殖場為復育珊瑚礁棲地，自行開發「珊瑚移植磚」，提供大量復育的需求，讓工具標準化、規格化，種苗場的人員今年下海檢視去年在海洋花園種下的珊瑚，發現復育情況良好，磚石下面還有海洋生物不時探頭，顯示已構成完整的生物圈系統。

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