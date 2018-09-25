4度被查到未給足加班費 高市義大醫院挨罰18萬

2018-09-25 17:37

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市政府勞工局今天公布107年第8波違反勞基法企業名單，總計82家違規業者，分別開罰2萬至18萬元不等，義大醫院、統聯國際遊覽車名前一、二，這波違規以給付加班費不足最多，計26家。

勞工局表示，本次82家公告名單公布在勞工局網站中，以義大醫院多次未給足勞工加班費，且第4度違反同一法條，加重裁處18萬元；另，統聯國際遊覽汽車股份有限公司使勞工超時工作已第3度違法，也未給予輪班勞工至少11小時連續休息已第2度違法等，加重裁處16萬元。

開罰第三高金額的事業單位有2家，包括威舜貨櫃通運使勞工超時工作已第3度違法、未給予輪班勞工至少11小時連續休息已第2度違法，加重裁處12萬元；來來超商股份有限公司未全額發給勞工工資、加班費給付不足、使勞工超時工作、未給予勞工休息時間等，遭罰12萬元。

勞工局指出，針對上半年裁處結果分析，上半年（統計至8月31日止）已檢查2470件，裁處620件，裁處金額合計達4120萬元，其中「批發零售業、住宿餐飲業」的違規率明顯偏高，以「未足額給付加班費」為大宗，勞工局將持續針對相關行業進行宣導與檢查，以保障勞工權益。

此波違規以給付加班費不足最多，共有26家，其次是使勞工連續出勤工作逾法定期間，共22家。

勞工局長李煥熏表示，勞動檢查的質量提升是重要工作目標，除受理申訴案件外，更大幅擴增專案檢查，提高轄內檢查覆蓋率，且因應今年度勞動基準法修正，新增多項勞資會議把關機制，勞資會議有無落實召開與普及率備受各界關注，接下來將針對轄內未舉辦勞資會議事業單位實施重點查核，若違法屬實，將限期其改善，以增進勞資和諧。